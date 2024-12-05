Galatasaray takıldı, Fenerbahçe kazandı ve tahminler güncellendi! 1 puan farkla şampiyon ve küme düşecek takımlar...

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Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı geride kaldı ve oynanan maçların ardından sürpriz sonuçlar yaşandı.

Lider Galatasaray, evinde ağırladığı Eyüpspor ile 1-0'dan 2-1 öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kaldı ve kritik 2 puan bıraktı. Sarı - kırmızılılar 35 puanla liderliğini sürdürürken, gözler Fenerbahçe'nin maçına çevrildi.

Kadıköy'de Gaziantep FK'yı konuk eden sarı - lacivertliler, ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan maçın son 10 dakikasında bulduğu 2 golle sahadan 3-1 üstün ayrıldı ve puanını 32'ye yükseltti.

Ligin iddialı takımlarından Samsunspor ise konuk ettiği Bodrum FK'yı 4-0 yenerek puanını 29'a yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.

FENERBAHÇE DERBİDE, GALATASARAY SİVAS'TA

Bu sonuçların sonrasında Fenerbahçe, zirvedeki Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü ve gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisini beklemeye başladı. Derbinin oynanacağı hafta Galatasaray da Sivasspor deplasmanına çıkacak.

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TAHMİNLER GÜNCELLENDİ

Zirve yarışının kızışmasının ardından takımların mevcut form - kadro durumlarını analiz ederek şampiyon ve küme düşecek ekiplerle ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, kupaya uzanacak ekip için yüzdeleri güncelledi.

1 PUAN FARKLA ŞAMPİYON...

Şampiyon olacak takımın yüzde 54.9 oranla Galatasaray olacağını öngören site, Fenerbahçe'nin kupayı kazanma ihtimalini yüzde 44.9 olarak belirledi.

Samsunspor'a şampiyonluk ihtimali verilmezken, Beşiktaş'ın zirvenin sahibi olması yüzde 0.1 olarak görüldü.

Galatasaray'ın 91 puanla ipi göğüsleyeceği tahmin edilirken, Fenerbahçe'nin 90 puanla 2. sırada yer alacağı belirtildi. Beşiktaş'ın ise 68 puanla 3., Samsunspor'un 57 puanla 4., Başakşehir'in 55 puanla 5, Trabzonspor'un ise 51 puanla 6. olacağı yazıldı.

KÜME DÜŞECEK TAKIMLAR

Şampiyonluğun yanı sıra küme düşecek olan takımların da sıralaması verildi.

Adana Demirspor'un sezonu 16 puanla son sırada tamamlayacağı öngörülürken, Bodrum FK'nın 30 puanla 18. basamakta, aynı puanlı Hatayspor'un 17, 37 puanlı Kayserispor'un ise 16. sırada yer alarak küme düşeceği tahmin edildi.