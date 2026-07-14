Galatasaray'da sürpriz karar: Görüşmelere başladı, takımdan ayrılıyor!

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Galatasaray transfer çalışmaları devam ederken, kadroda geleceği merak edilen futbolculardan Kaan Ayhan için önemli bir süreç başladı. Yönetim cephesinde yapılan son görüşmenin ardından deneyimli oyuncunun kariyerine ilişkin yeni ihtimaller gündeme geldi.

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Galatasaray yönetimi'nin, Kaan Ayhan'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

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Yapılan toplantıda sarı-kırmızılı yöneticilerin, oyuncuya uygun bir teklif getirilmesi halinde transfer sürecinde kolaylık sağlayacaklarını ilettiği belirtildi.

SÜPER LİG'DEN BİRKAÇ KULÜPLE GÖRÜŞME HALİNDE!

30 yaşındaki savunmacının ise şimdiden yeni adresi için temaslarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

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Kaan Ayhan'ın Süper Lig'den birkaç kulüple görüşme halinde olduğu öğrenilirken, kariyerine yeniden Almanya'da devam etme ihtimalinin de masada olduğu kaydedildi.

Galatasaray ile sözleşmesi bulunan milli futbolcunun geleceğine ilişkin nihai kararın, önümüzdeki günlerde gelecek resmi tekliflere göre şekillenmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Ocak 2023'te US Sassuolo'dan 3.2 milyon Euro karşılığında kadroya katılan Kaan Ayhan, Galatasaray'da geçirdiği 3.5 yılda 127 maça çıkarken 4 gol atıp 7 de asist üretti.