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Galatasaray'da sürpriz karar: Görüşmelere başladı, takımdan ayrılıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Galatasaray#Kaan Ayhan
Galatasarayda sürpriz karar: Görüşmelere başladı, takımdan ayrılıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 07:47

Yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. İşte detaylar...

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Galatasaray transfer çalışmaları devam ederken, kadroda geleceği merak edilen futbolculardan Kaan Ayhan için önemli bir süreç başladı. Yönetim cephesinde yapılan son görüşmenin ardından deneyimli oyuncunun kariyerine ilişkin yeni ihtimaller gündeme geldi.

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Galatasaray yönetimi'nin, Kaan Ayhan'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

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Yapılan toplantıda sarı-kırmızılı yöneticilerin, oyuncuya uygun bir teklif getirilmesi halinde transfer sürecinde kolaylık sağlayacaklarını ilettiği belirtildi.

Galatasarayda sürpriz karar: Görüşmelere başladı, takımdan ayrılıyor

SÜPER LİG'DEN BİRKAÇ KULÜPLE GÖRÜŞME HALİNDE!

30 yaşındaki savunmacının ise şimdiden yeni adresi için temaslarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

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Kaan Ayhan'ın Süper Lig'den birkaç kulüple görüşme halinde olduğu öğrenilirken, kariyerine yeniden Almanya'da devam etme ihtimalinin de masada olduğu kaydedildi.

Galatasaray ile sözleşmesi bulunan milli futbolcunun geleceğine ilişkin nihai kararın, önümüzdeki günlerde gelecek resmi tekliflere göre şekillenmesi bekleniyor.

Galatasarayda sürpriz karar: Görüşmelere başladı, takımdan ayrılıyor

PERFORMANSI

Ocak 2023'te US Sassuolo'dan 3.2 milyon Euro karşılığında kadroya katılan Kaan Ayhan, Galatasaray'da geçirdiği 3.5 yılda 127 maça çıkarken 4 gol atıp 7 de asist üretti.

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Kaan Ayhan

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