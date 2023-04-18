Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında 6 gol atan kadro ile Alanyaspor deplasmanında

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Süper Lig’de hafta içi mesaisinde lider Galatasaray bugün deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kırbıyık Holding Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

iLK MAÇIN RÖVANŞINI iSTiYOR

Son maçında Kayserispor’u 6-0 mağlup eden sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk’un kazanan 11’i değişiklik yapmadan sahaya sürmesi bekleniyor. Zirve yarışında kayıp istemeyen Galatasaray bugün Alanya’da da kazanarak hem kendi sahasında 2-2 ile rakibine kaybettiği 2 puanın rövanşını almak hem de çıkışını sürdürmek istiyor.

KARAGÜMRÜK-ÜMRANiYE

Süper Lig’de günün bir diğer maçında, Vavacars Karagümrük İstanbul derbisinde bugün Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Hangikredi Ümraniyespor’u konuk edecek. Saat 20.30’da başlayacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak.

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1- G.Saray, Alanya ile oynadığı son 6 lig maçının sadece birini kazanabildi. (3M, 2B). Tek galibiyet 20 Şubat 2021’de 1-0’lık skorla geldi.

2- Son 2 lig maçını gol yemeden kazanan G.Saray, daha uzun bir galibiyet serisini en son NisanMayıs 2021 arasındaki 3 maçta Fatih Terim ile yaşadı.

9- Bu sezon savunma bölgesinde kaptırdığı toplardan en çok golü Alanya (9) yedi. G.Saray ise bu bölgede rakiplerine en az 1 2 9 top kaptıran ekip. (146).

ZiRVEDE KALAN MAÇLAR

GALATASARAY (66)

· Alanyaspor (D)

· Karagümrük

· Beşiktaş (D)

· Başakşehir

· İstanbulspor (D)

· Sivasspor

· Ankaragücü (D)

· Fenerbahçe

· Hatayspor*

FENERBAHÇE (60)

· Başakşehir (D)

· İstanbulspor

· Sivasspor (D)

· Giresunspor (D)

· Trabzonspor

· Hatayspor*

· Antalyaspor

· Galatasaray (D)

· Gaziantep*

BEŞiKTAŞ (56)

· Hatayspor*

· Ümraniyespor (D)

· Galatasaray

· Antalyaspor (D)

· Gaziantep FK*

· Adana Demir (D)

· Kasımpaşa (D)

· Konyaspor

* 3-0 hükmen galip