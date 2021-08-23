Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor'u konuk edecek

Lige Giresun galibiyetiyle başlayan G.Saray bugün Olimpiyat Stadı’nda Atakaş Hatayspor’u konuk edecek.

Sarı kırmızılı ekip PFDK’dan 8 maç ceza alan Marcao, lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan ve sakat olan Arda Turan’dan yoksun olarak sahaya çıkacak. Hatayspor’da ise tek eksik sakat olan Sackey.

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