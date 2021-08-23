MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor'u konuk edecek
GeriFutbol Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor'u konuk edecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 23.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor'u konuk edecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor'u konuk edecek

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, Hatayspor'u Türk Telekom’daki bakım nedeniyle Olimpiyat Stadı’nda konuk edecek.

Lige Giresun galibiyetiyle başlayan G.Saray bugün Olimpiyat Stadı’nda Atakaş Hatayspor’u konuk edecek.

Sarı kırmızılı ekip PFDK’dan 8 maç ceza alan Marcao, lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan ve sakat olan Arda Turan’dan yoksun olarak sahaya çıkacak. Hatayspor’da ise tek eksik sakat olan Sackey.

Fenerbahçe - Antalyaspor maçına damga vuran pozisyon Golden sonra maçı bıraktılar...
Fenerbahçe - Antalyaspor maçına damga vuran pozisyon! Golden sonra maçı bıraktılar...

Galatasaray, Süper Ligin 2. haftasında Hataysporu konuk edecek

Galatasaray, Süper Ligin 2. haftasında Hataysporu konuk edecek

Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi