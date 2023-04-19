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Galatasaray, Süper Lig’deki 18 rakibini de mağlup etti

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#Galatasaray#Süper Lig#Futbol
Galatasaray, Süper Lig’deki 18 rakibini de mağlup etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 07:00

Galatasaray, Süper Lig’de kendisine rakip olan 18 takımı da mağlup etti. Sarı kırmızılı takım ilk devrede kendi sahasında 2-2 berabere kaldığı Alanyaspor’u deplasmanda 4-1’lik skorla mağlup etti. G.Saray böylece ilk devrede yenemediği Giresun, Kayserispor, Trabzonspor ve Adana Demir’den sonra 5. takım karşısında da 3 puanı aldı.

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Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon kendisine rakip olan 18 takımın tamamını mağlup etmeyi başardı. Ligin ilk devresinde 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı kırmızılı takım, ikinci devrede bu 4 rakibini de devirdi. Cimbom ilk devrede sahasında 1-0 yenildiği Giresunspor’u rövanşta 4-0 ile, 2-1 kaybettiği Kayseri’yi de 6-0 ile geçti. 0-0 berabere kaldığı takımlardan Trabzonspor’u 2-1, Adana Demir’i de 2-0 mağlup ederek 17 takım karşısında üstünlük kurdu.

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Aslan yenemediği son takım olan Alanyaspor ile ilk yarıda sahasında 2-2 berabere kalmıştı. Corendon Alanyaspor’ u Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 2-1 ile geçerek eleyen Galatasaray, dün akşam lig mücadelesinde de deplasmanda turuncu yeşilli takımı 4-1 yendi. Böyle sarı kırmızılı ekip Süper Lig’de bu sezon 18 rakibini de mağlup etmeyi başardı.

İLK YARI

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· Antalya (D) 1-0
· Giresunspor 0-1
· Ümraniye (D) 1-0
· Trabzonspor (D) 0-0
· Gaziantep 2-1
· Kasımpaşa (D) 3-2
· Konyaspor 2-1
· Adana Demir (D) 0-0
· Kayserispor (D) 1-2
· Alanyaspor 2-2
· Karagümrük (D) 2-0
· Beşiktaş 2-1
· Başakşehir (D) 7-0
· İstanbulspor 2-1
· Sivasspor (D) 2-1
· Ankaragücü 2-1
· Fenerbahçe (D) 3-0
· Hatayspor 4-0

İKİNCİ YARI

· Antalyaspor 2-1
· Giresun (D) 4-0
· Ümraniye 3-2
· Trabzonspor 2-1
· Gaziantep (D)3-0 (H)
· Kasımpaşa 1-0
· Konyaspor (D) 1-2
· Adana Demir 2-0
· Kayserispor 6-0
· Alanyaspor (D) 4-1

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#Galatasaray#Süper Lig#Futbol

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