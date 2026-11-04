Galatasaray, Stuttgart'Ä± yendi Ã¼lke puanÄ± Avrupa devine yaklaÅŸtÄ±! BÃ¼yÃ¼k avantaj

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UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanÄ± salÄ± gÃ¼nÃ¼ oynanan karÅŸÄ±laÅŸmalarla baÅŸladÄ±. TÃ¼rkiye'yi Avrupa'nÄ±n en prestijli kulÃ¼p organizasyonunda temsil eden Galatasaray, RAMS Park'ta Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. TaraftarÄ± Ã¶nÃ¼nde etkili bir performans ortaya koyan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, Rus yÄ±ldÄ±zÄ± Aleksey Batrakov'un ilk yarÄ±da kaydettiÄŸi iki golle mÃ¼cadeleden 2-0 galip ayrÄ±ldÄ±.

Avrupa'da Ã¼st Ã¼ste ikinci galibiyetini elde eden Galatasaray, puanÄ±nÄ± 6'ya yÃ¼kselterek lig aÅŸamasÄ±ndaki iddiasÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirdi. Alman temsilcisi Stuttgart ise 7 puanda kaldÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± bu Ã¶nemli galibiyet, yalnÄ±zca Åžampiyonlar Ligi'ndeki sÄ±ralama aÃ§Ä±sÄ±ndan deÄŸil, TÃ¼rkiye'nin UEFA Ã¼lke puanÄ± mÃ¼cadelesi bakÄ±mÄ±ndan da bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±.

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GALATASARAY'DAN KRÄ°TÄ°K KATKI

Åžampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, Stuttgart karÅŸÄ±sÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± galibiyetle TÃ¼rkiye'nin Avrupa kupalarÄ±ndaki puan hanesine katkÄ±da bulundu. Ã–zellikle UEFA Ã¼lke puanÄ± sÄ±ralamasÄ±nda ilk 10 iÃ§erisindeki yerini korumaya Ã§alÄ±ÅŸan TÃ¼rkiye aÃ§Ä±sÄ±ndan temsilcilerimizin elde ettiÄŸi her galibiyet bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, Stuttgart karÅŸÄ±sÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± sonuÃ§la hem Avrupa'daki yÃ¼kseliÅŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ hem de TÃ¼rkiye'nin Ã¼st sÄ±ralardaki Ã¼lkelerle arasÄ±ndaki farkÄ± azaltma mÃ¼cadelesine destek verdi.

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UEFA ÃœLKE PUANINDA TÃœRKÄ°YE KAÃ‡INCI SIRADA?

SalÄ± gÃ¼nÃ¼ oynanan Åžampiyonlar Ligi karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼ncellenen UEFA Ã¼lke puanÄ± sÄ±ralamasÄ±nda TÃ¼rkiye, 52.675 puanla 9. sÄ±radaki yerini korudu. TÃ¼rkiye'nin hemen Ã¼zerinde 55.395 puanla Hollanda bulunurken, 10. sÄ±radaki Yunanistan'Ä±n 46.612 puanÄ± bulunuyor. BÃ¶ylece TÃ¼rkiye ile Hollanda arasÄ±ndaki fark 2.720 puan olurken, Yunanistan ile arasÄ±ndaki fark 6.063 puana ulaÅŸtÄ±. TÃ¼rkiye'nin Ã¶nÃ¼ndeki Hollanda'yÄ± yakalama hedefi devam ederken, temsilcilerimizin Avrupa kupalarÄ±nda alacaÄŸÄ± sonuÃ§lar sezonun kalan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde sÄ±ralamanÄ±n ÅŸekillenmesinde belirleyici olacak.

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TÃœRKÄ°YE Ä°LE HOLLANDA ARASINDAKÄ° PUAN FARKI NE KADAR?

UEFA Ã¼lke puanÄ± sÄ±ralamasÄ±nda 9. basamakta bulunan TÃ¼rkiye'nin en yakÄ±n hedefi Hollanda olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Hollanda'nÄ±n 55.395 puanÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k TÃ¼rkiye'nin 52.675 puanÄ± bulunuyor. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki 2.720 puanlÄ±k fark, Avrupa kupalarÄ±nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re deÄŸiÅŸebilecek. TÃ¼rkiye'nin Hollanda'yÄ± geride bÄ±rakabilmesi iÃ§in temsilcilerimizin baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§lar almasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Hollanda ekiplerinin puan kayÄ±plarÄ± yaÅŸamasÄ± da Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Ã–te yandan TÃ¼rkiye, 10. sÄ±radaki Yunanistan'Ä±n 6.063 puan Ã¶nÃ¼nde bulunarak ilk 10 iÃ§erisindeki konumunu koruyor.

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UEFA ÃœLKE PUANI NEDEN Ã–NEMLÄ°?

UEFA Ã¼lke puanÄ± sÄ±ralamasÄ±, Ã¼lkelerin Avrupa kupalarÄ±na gÃ¶nderebileceÄŸi takÄ±m sayÄ±sÄ±nÄ± ve kulÃ¼plerin organizasyonlara hangi aÅŸamadan katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirleyen en Ã¶nemli kriterler arasÄ±nda yer alÄ±yor. Åžampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mÃ¼cadele eden takÄ±mlarÄ±n elde ettiÄŸi sonuÃ§lar, Ã¼lkelerin beÅŸ sezonluk katsayÄ± hesaplamasÄ±na yansÄ±yor. Galibiyet ve beraberliklerden kazanÄ±lan puanlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra takÄ±mlarÄ±n organizasyonlarda ilerlemesiyle elde edilen bonus puanlar da sÄ±ralamayÄ± etkiliyor. Bu nedenle Galatasaray'Ä±n Stuttgart karÅŸÄ±sÄ±ndaki galibiyeti, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n Avrupa hedefleri kadar TÃ¼rk futbolunun gelecek sezonlardaki Avrupa kupasÄ± kontenjanlarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan da deÄŸer taÅŸÄ±yor.