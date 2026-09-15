Galatasaray stadyum zeminini yeniliyor! Hedef maç belli oldu

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Yıldız oyunculara milyonlarca euro harcayan Galatasaray’ın Rams Park’ta paramparça haldeki zemini, sezon başından bu yana eleştiriliyordu. Neredeyse toprak sahaya dönen zemin rakiplerin işini kolaylaştırırken, kendi evinde kazanmak zorunda olan Galatasaray’ın teknik oyuncularını bir hayli sıkıntıya sokuyordu.

Son olarak Kocaeli maçında iki oyuncunun yan yana birbirine düzgün pas atamadığı, topun seke seke gittiği net şekilde görülünce kollar sıvandı. Mücadelenin ardından sahanın tamamını kaplayan kötü çimler kaldırıldı.

MALİYETTEN KAÇINCA...

Milli arayı da kapsayan süreçte Rams Park’a yeni çimler serilecek, bunlar yapay güneş ışığıyla güçlendirilecek ve sahanın Şampiyonlar Ligi’ndeki Barcelona maçına yetiştirilmesine çalışılacak.

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Zeminin bu hale gelmesindeki en büyük etken olarak ise yaz aylarında yapılması gereken bakım ve değişimlerin maliyet nedeniyle aksatılmış olması gösteriliyor.