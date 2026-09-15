×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray stadyum zeminini yeniliyor! Hedef maç belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#RAMS Park#Barcelona
Galatasaray stadyum zeminini yeniliyor Hedef maç belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 09:24

Galatasaray’da sezon başından bu yana eleştirilerin odak noktası olan kötü zemini düzeltmek için kollar sıvandı. Kocaeli maçının ardından bozuk çimler kaldırıldı, hedef yeni zemini Barcelona maçına yetiştirmek. İşte detaylar...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Yıldız oyunculara milyonlarca euro harcayan Galatasaray’ın Rams Park’ta paramparça haldeki zemini, sezon başından bu yana eleştiriliyordu. Neredeyse toprak sahaya dönen zemin rakiplerin işini kolaylaştırırken, kendi evinde kazanmak zorunda olan Galatasaray’ın teknik oyuncularını bir hayli sıkıntıya sokuyordu.

Gözden KaçmasınSergen Yalçından Rafael Leao itirafı: Biz de düşünmüştükSergen Yalçın'dan Rafael Leao itirafı: 'Biz de düşünmüştük!'Haberi görüntüle

Son olarak Kocaeli maçında iki oyuncunun yan yana birbirine düzgün pas atamadığı, topun seke seke gittiği net şekilde görülünce kollar sıvandı. Mücadelenin ardından sahanın tamamını kaplayan kötü çimler kaldırıldı.

Galatasaray stadyum zeminini yeniliyor Hedef maç belli oldu

MALİYETTEN KAÇINCA...

Milli arayı da kapsayan süreçte Rams Park’a yeni çimler serilecek, bunlar yapay güneş ışığıyla güçlendirilecek ve sahanın Şampiyonlar Ligi’ndeki Barcelona maçına yetiştirilmesine çalışılacak.

Haberin Devamı

Zeminin bu hale gelmesindeki en büyük etken olarak ise yaz aylarında yapılması gereken bakım ve değişimlerin maliyet nedeniyle aksatılmış olması gösteriliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#RAMS Park#Barcelona

BAKMADAN GEÇME!