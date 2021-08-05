Galatasaray St.Johnstone UEFA maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

St. Johnstone'ın deplasmanda oynadığı son altı Avrupa kupası maçında da hiçbir takım 2+ gol sevinci yaşayamadı ve bu karşılaşmalar toplamda sadece sekiz gole sahne oldu. Galatasaray formasıyla çıktığı son dört Avrupa kupası maçında üç gol atan ve son karşılaşmada PSV filelerini havalandıran Mbaye Diagne, bu turnuvalarda ilk kez üst üste iki karşılaşmada gol sevinci yaşamak istiyor.

Rövanş öncesi avantajlı bir skor almayı hedefleyen Galatasaray, turu geçmesi halinde play-off'ta Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

GALATASARAY ST.JOHNSTONE UEFA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. İsviçreli hakem Sandro Scharer'in yöneteceği müsabaka, D Smart Spor kanalından yayımlanacak.

AVRUPA'DA 291. MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray, Avrupa kupalarında 291. kez sahne alacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 290 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 385 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 438 gole engel olamadı.

FATİH TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 84. MAÇ

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 84. müsabakasına çıkacak.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 83 karşılaşma oynayan sarı-kırmızılı takım, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 112 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 126 gol gördü.