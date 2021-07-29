Galatasaray- St. Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi yolunda

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elenen Galatasaray St. Johnstone'in rakibi oldu. Galatasaray, eleme turunda PSV Eindhoven'a iki maçta da mağlup oldu. Hollanda'daki ilk maçta rakibine 5-1 yenilen sarı-kırmızılılar, taraftarının önünde oynadığı ikinci müsabakada da sahadan yenik ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek Galatasaray , bu turda İskoçya ekibi St. Johnstone ile mücadele edecek. İlk maç 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Rövanş 12 Ağustos'ta İskoçya'da olacak.

Galatasaray- St. Johnstone maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone'in rakibi oldu.

Galatasaray- St. Johnstone ilk maçı 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'da D-Smart Spor'dan naklen yayınlanacak. Rövanş 12 Ağustos'ta İskoçya'da olacak.

MAÇTAN NOTLAR

Geçen sezonun ara transfer döneminde İngiliz ekibi West Bromwich'e kiralanan Mbaye Diagne, 6 aylık aranın ardından sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.

Karşılaşmanın 46. dakikasında Mustafa Muhammed'in yerine oyuna giren Diagne, 84. dakikada takımının tek golünü kaydetti. Geçen sezonun 18. haftasında 9 Ocak 2021'de oynanan Gençlerbirliği maçında sarı-kırmızılı formayla son golünü atan Diagne, 200 gün sonra Galatasaray formasıyla gol sevinci yaşadı.

Diagne ayrıca Galatasaray'daki son maçını geçen sezonun ilk yarısında deplasmandaki derbi maçta Beşiktaş'a karşı oynamıştı.

Hollanda ekibi karşılaşmayı 10 kişiyle bitirdi. Mücadelenin 63. dakikasında sarı kart gören Boscagli, 74. dakikada Diagne'ye yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.