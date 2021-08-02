Galatasaray St Johnstone maçı ne zaman? İşte Galatasaray-St Johnstone maçı hakkında detaylar
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi yolunda rakibi St. Johnstone oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında PSV'ye 2-1 yenilerek elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray St Johnstone maçı ne zaman?
Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda devam edecek sarı-kırmızılı takım, İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak. Galatasaray-St Johnstone maçının biletleri 2 Ağustos'ta satışa çıkacak. İşte, Galatasaray St Johnstone maçı hakkında ayrıntılar...
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan turunda 5 Ağustos Perşembe günü İskoç ekibi St Johnstone'u konuk edecek. Maçın biletleri, 2 Ağustos Pazartesi günü satışa çıkacak.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakanın bilet fiyatlarının 125 ile 750 lira arasında olduğu belirtildi.
Biletlerin "passo.com.tr" adresinden satışa sunulacağı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yer alan Passolig gişelerinin ise sadece maç günü açılacağı aktarıldı.
Geçen sezon kombine sahibi olanlara maça bedelsiz girebilme, 2019-2020 kombinesi, GS Bonus kartı, GSMobile ve GS logolu Passolig kartı bulunan taraftarlara ise öncelikli bilet alma hakkı tanınacağı kaydedildi.