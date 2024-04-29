Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur: Çok parayı değil, Galatasaray’ı seçtiler

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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, iki sezondur kazandıkları başarılarda büyük payları bulunan Mauro İcardi, Dries Mertens ve Lucas Torreira’nın transferlerinde paranın değil, insani yönlerin ve ikna gücünün etkili olduğunu söyledi.

343 Digital YouTube kanalına konuşan Timur, “Değer vermek çok önemlidir. Hep şu kadar para verildi diyorlar. Bu adamların zaten parası var. Senin insanlığın onu etkiliyor. Sadece İcardi değil, Torreira ve Mertens’e birçok teklif geldi. Mertens’i o dönemde Juventus da istiyordu. Napoli ile arasındaki rekabetten dolayı olmamıştı. Daha yüksek para verdikleri halde Galatasaray’a geldi” dedi.

EN ÇALIŞKANI BERKAN

Timur, takımdaki en çalışkan futbolcunun Berkan Kutlu olduğunu, Torreira ve Tete’nin de en çok çalışan futbolcular arasında yer aldığını sözlerine ekledi.