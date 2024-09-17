Galatasaray tartışma yaratan sponsorluğun askıya alındığını açıkladı

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Galatasaray, Serwin Global Solutions ile yapılan sponsorluk anlaşmasının iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alındığını duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bir dijital spor haber platformu olan “meritking.news” markası tanıtımı özelinde Kulübümüzün ve Galatasaray Sportif A.Ş’nin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sponsorluk sözleşmeleri, kulübümüze iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır.

Galatasaray olarak yaptığımız her türlü iş birliğinde kulübümüzün çıkarlarını koruyacak şekilde önlemler alarak çalışmaya devam edeceğiz." denildi.

YASA DIŞI BAHİS İDDİALARI

Galatasaray’ın Çaykur Rizespor maçına yasadışı bahis sitesi Meritking’in haber sitesi ‘meritking.news’ reklamıyla çıkması tartışmalara yol açmıştı.

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Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yasadışı bir bahis sitesinin formaya sponsor yapılmasını eleştirmişti.

Galatasaray yöneticilerinin ise konuyla ilgili olarak, “Bizim sözleşmemiz meritking. news haber sitesi ile. Bu sitenin herhangi bir şekilde yasadışı bahis ya da kumar reklamı yapması halinde sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkımız var” açıklamasını yaptığı belirtilmişti.