Trendyol SÃ¼per Lig'de 23. hafta FenerbahÃ§e - KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±yla tamamlandÄ±. HaftanÄ±n bitmesiyle ise Galatasaray'dan flaÅŸ bir paylaÅŸÄ±m geldi.
Konyaspor'a 2-0 maÄŸlup olduklarÄ± maÃ§ta iptal edilen gollerini hatÄ±rlatan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, Trabzonspor'un ve FenerbahÃ§e'nin attÄ±ÄŸÄ± benzer golleri kolaj yaparak paylaÅŸtÄ±.
HazÄ±rlanan videoÂ"Hepsi bu hafta oldu. Sizce hangisi ofsayt? Biz yorum yapmÄ±yoruz, size bÄ±rakÄ±yoruz." notuyla paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â
Ä°ÅŸte o paylaÅŸÄ±m;
Galatasaray: "Hepsi bu hafta oldu. Sizce hangisi ofsayt? Biz yorum yapmÄ±yoruz, size bÄ±rakÄ±yoruz."pic.twitter.com/NK9hJXeJLX— Spor Arena (@sporarena) February 23, 2026