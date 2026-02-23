Haberin DevamÄ±

Trendyol SÃ¼per Lig'de 23. hafta FenerbahÃ§e - KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±yla tamamlandÄ±. HaftanÄ±n bitmesiyle ise Galatasaray'dan flaÅŸ bir paylaÅŸÄ±m geldi.

Konyaspor'a 2-0 maÄŸlup olduklarÄ± maÃ§ta iptal edilen gollerini hatÄ±rlatan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, Trabzonspor'un ve FenerbahÃ§e'nin attÄ±ÄŸÄ± benzer golleri kolaj yaparak paylaÅŸtÄ±.

HazÄ±rlanan videoÂ"Hepsi bu hafta oldu. Sizce hangisi ofsayt? Biz yorum yapmÄ±yoruz, size bÄ±rakÄ±yoruz." notuyla paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â

Ä°ÅŸte o paylaÅŸÄ±m;