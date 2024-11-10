Galatasaray sonrası Tottenham'a bir darbe daha

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İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Tottenham, Ipswich Town'u konuk etti.

Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Tottenham, sahasında karşılaştığı Ipswich Town'a 2-1 yenildi.

Ipswich Town'a galibiyeti getiren goller 31. dakikada Szmodics ve 43. dakikada Delap'tan geldi. Tottenham'ın tek golü ise 69. dakikada Bentancur'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Tottenham, 16 puanda kaldı. Bu sezon ilk galibiyetini alan Ipswich Town ise 8 puana yükseldi.

Tottenham, Premier Lig'de milli ara sonrasında Manchester City'y konuk olacak. Ipswich Town ise aynı haftada sahasında Manchester United ile karşılaşacak.