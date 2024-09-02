Galatasaray sonrası sürpriz performanslar! Hem Ndombele hem Tete...

Haberin Devamı

Süper Lig'de transfer dönemi devam ederken Galatasaray da çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Son olarak sol beke Ismail Jakobs takviyesi yapan sarı-kırmızılılardan en az 2 transfer daha bekleniyor.

Taraftarlar, yapılacak takviyeleri merakla beklerken bir yanda da eski oyuncularının gösterdiği performans karşısında şaşkınlık yaşıyor.

SEZON BOYUNCA TARTIŞILDI

Galatasaray, geçen sezon Tottenham'dan kiralık olarak Tanguy Ndombele'yi kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılarda 26 maçta yalnızca 664 dakika sahada kalabilen Fransız yıldız, sezon boyunca fazla kiloları sebebiyle eleştiri konusu olmuştu.

Kiralık sözleşmesi sonrası opsiyonu kullanılmayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Nice'in yolunu tuttu.

Haberin Devamı

FRANSA ONA YARADI

Yeni takımıyla 3 maçta 254 dakika sahada kalan Ndombele, ortaya koyduğu performans ve fit görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Son olarak Angers'ı 4-1 mağlup eden Nice'te 88 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, 1 asist, 4 kilit pas ve 5 top çalmayla oynayarak Ligue 1'de haftanın 11'ine seçildi.

İSTENMEYEN ADAM TETE

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak büyük umutlarla kadrosuna kattığı Tete, beklentileri karşılayamamıştı. Sarı-kırmızılılardaki kariyerini 3 golle tamamlayan Brezilyalı oyuncu, bu yaz 7.25 milyon euro karşılığında Panathinaikos'a transfer oldu.

HEMEN FARK YARATTI

Yunan ekibinde bu sezon 8 maçta 455 dakika forma giyen Tete, daha şimdiden Galatasaray'daki tüm yılında attığı 3 gole ulaştı. Son olarak Kallithea ile oynanan karşılaşmanın son dakikalarında takımına 1 puanı getiren golü kaydetti.

GALATASARAY'DA NİYE OLMADI?

İki oyuncunun Galatasaray öncesinde ve sonrasında gösterdiği performanslarla sarı-kırmızılılardaki durumları arasındaki büyük farkın sebebi merak konusu oldu.

Haberin Devamı

Taraftarlar, geçen sezon yoğun olarak eleştirdikleri bu yıldızların ayrılık sonrası yeniden çıkışa geçmesi sebebiyle şu soruların yanıtlarını aramaya başladı:

"Sorun Galatasaray'da mıydı?", "Sorun Okan Buruk'un sistemi miydi?" ya da "Oyuncular, Türkiye ve Galatasaray'a adapte mi olamadı?"