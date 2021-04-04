Galatasaray sonrası Belhanda transferinde flaş gelişme! Olympiakos'la görüşüyor...

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray yönetiminin sözleşmesini tek taraflı feshedip yollarını ayırdığı Younes Belhanda'nın yeni takımıyla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Faslı oyuncu, Yunanistan ekiplerinden Olympiakos ile transfer görüşmesi yaparken, taraflar arasında pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.

Sözleşmesi feshedilmeden önce Galatasaray'la yeni sözleşme görüşmeleri yapan ve sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 2.2 milyon euro talep eden Belhanda ile Olympiakos arasındaki görüşmelerin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

YUNAN BASINI DA YAZDI

Öte yandan Yunan basını da Olympiakos ile Belhanda arasındaki transfer görüşmelerini sayfalarına taşıdı.

To10'da yer alan haberde, Yunan ekibinin 31 yaşındaki oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği ve görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

ZEMİNİ ELEŞTİRDİ, GÖNDERİLDİ

Belhanda, Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor'la Süper Lig'in 29. haftasında oynadığı maçın ardından saha zemini nedeniyle yönetimi eleştirmiş ve “Böyle saha koşullarında geri dönüş yapmak hayli zor… Galatasaray yöneticileri bir çözüm bulmalı. Twitter'da, Instagram'da kendine bakacağına, medyaya bakacaklarına statla ilgilensinler” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından sarı-kırmızılı yönetim, aldığı karar doğrultusunda Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle (Ek: Noter onaylı yeminli tercüme metni) ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda'nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

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