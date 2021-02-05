Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile son 6 sezonda oynadığı 22 karşılaşmanın sadece 3'ünden galibiyetle ayrılabildi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.



Bu sürede Fenerbahçe ile yaptığı 11 derbinin sadece 1'ini kazanabilen Galatasaray, 8 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Söz konusu dönemde sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ile yaptığı 11 derbinin ise 2'sini kazanırken, 2 derbiden beraberlik, 7 derbiden de yenilgiyle ayrıldı.



Rakipleriyle oynadığı bu 22 derbide 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 21 gole engel olamadı.



- Fenerbahçe derbilerinde golsüz beraberlik ön planda



Galatasaray'ın Fenerbahçe ile son dönemde yaptığı derbilerde golsüz beraberlik ön plana çıkıyor.



İki takım arasında oynanan son 11 derbinin 5'i 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Bu skor, son dönemde iki takım arasında en fazla alınan sonuç olarak dikkati çekti.



Derbide golsüz beraberlik haricinde 2 kez de 1-1, 1 kez de 2-2'lik beraberlik alındı. İki ekip arasındaki son 11 derbide birer kez 2-0 ve 1-0 Fenerbahçe galibiyeti, 1 kez de 3-1'lik Galatasaray galibiyeti yaşandı.



- Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yılı aşkın süre sonra yendi



Son dönemde taraftarına derbi galibiyeti hediye etmekte zorlanan Galatasaray'ın tek tesellisi, Fenerbahçe deplasmanında alınan tarihi galibiyet oldu.



Geçen sezon Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçı 3-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, rakibini Kadıköy'de 20 yılı aşkın süre sonra mağlup etmeyi başarmıştı.



- Son 22 maçlık performans



Galatasaray'ın ligde çıktığı son 22 derbi ve sonuçları şöyle:



Sezon Organizasyon Rakip Skor (GS-Rakip)



2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1

Süper Lig Beşiktaş (D) 1-2

Süper Lig Fenerbahçe 0-0

Süper Lig Beşiktaş 0-1

2016-2017 Süper Lig Beşiktaş (D) 2-2

Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-2

Süper Lig Beşiktaş 0-1

Süper Lig Fenerbahçe 0-1

2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe 0-0

Süper Lig Beşiktaş (D) 0-3

Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-0

Süper Lig Beşiktaş 2-0

2018-2019 Süper Lig Fenerbahçe 2-2

Süper Lig Beşiktaş (D) 0-1

Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1

Süper Lig Beşiktaş 2-0

2019-2020 Süper Lig Fenerbahçe 0-0

Süper Lig Beşiktaş (D) 0-1

Süper Lig Fenerbahçe (D) 3-1

Süper Lig Beşiktaş 0-0

2020-2021 Süper Lig Fenerbahçe 0-0

Süper Lig Beşiktaş (D) 0-2





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