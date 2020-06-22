Galatasaray Son Dakika Transfer Haberleri | Muslera'nÄ±n yerine geliyor

Galatasaray'da flaÅŸ kaleci transferi...ÂMusleraâ€™nÄ±n uzun sÃ¼reli sakatlÄ±ÄŸÄ± sonrasÄ± kaleci arayÄ±ÅŸlarÄ±na baÅŸlayan Galatasaray'da gÃ¼ndeme gelen isim, kulÃ¼bÃ¼yle sÃ¶zleÅŸmesi bitecek olan 33 yaÅŸÄ±ndaki Joe Hart oldu.

Galatasarayâ€™da, Fernando Musleraâ€™nÄ±n salgÄ±n sonrasÄ± ligde Ã§Ä±kÄ±lan ilk mÃ¼cadele olan Ã‡aykur Rizespor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda bacaÄŸÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±lmasÄ± bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸok yaratmÄ±ÅŸtÄ±. Musleraâ€™nÄ±n tedavi sÃ¼recinin yaklaÅŸÄ±k 6 ay sÃ¼receÄŸi Ã¶ÄŸrenilmiÅŸti. SarÄ±- KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larâ€™da kaleyi devralan Okan Kocukâ€™un, nasÄ±l bir performans gÃ¶stereceÄŸi merak konusu olurken, gelecek sezon Ã¶ncesi Musleraâ€™nÄ±n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ne kadar iyi bir kalecinin transferi gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.

Ä°ÅŸte bu doÄŸrultuda araÅŸtÄ±rmalarÄ±na ÅŸimdiden baÅŸlayan Cim Bomâ€™da listedeki isimlerden birinin de, Ä°ngiltere Milli TakÄ±mÄ±â€™nÄ±n bir dÃ¶nem kalesini koruyan Joe Hart olabileceÄŸi konuÅŸuluyor. Uzun yÄ±llar Manchester Cityâ€™nin kalesini koruduktan sonra Torino ve West Ham United takÄ±mlarÄ±nda forma giyen Hart, son olarak 2018â€™de Premier Lig ekibi Burnleyâ€™ye transfer olmuÅŸtu.

Menajerleri harekete geÃ§ti

DÃ¼n Burnley, 33 yaÅŸÄ±ndaki kalecinin 30 Haziranâ€™da bitecek kontratÄ±nÄ±n ardÄ±ndan takÄ±mdan ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± resmen aÃ§Ä±kladÄ±. KulÃ¼bÃ¼nden yÄ±llÄ±k 2.5 milyon Euro kazanan Hartâ€™Ä±n menacerlerinin de, deneyimli file bekÃ§isine Ada dÄ±ÅŸÄ±nda da kulÃ¼p aradÄ±klarÄ± bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Ancak Hartâ€™Ä±n, olasÄ± Aslanâ€™a transferi durumunda Musleraâ€™nÄ±n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ sonrasÄ±nda ikinci kaleci pozisyonuna geÃ§me fikrine nasÄ±l bakacaÄŸÄ± da soru iÅŸareti olarak gÃ¶steriliyor.

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