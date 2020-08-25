Galatasaray Son Dakika Transfer Haberi | Oscar Cabezas'ı duyurdular...

Galatasaray'da son dakika transfer hamlesi... Galatasaray, scout ekibinin önerdiği Kolombiyalı savunma oyuncusu Oscar Cabezas transferini bitirme noktasına getirdi.

Kolombiya basını, Oscar Cabezas'ın Falcao ile aynı takımda forma giyeceğini ifade etti. Kolombiya basınında El Deportivo'nun geçtiği habere göre, yapılan görüşmelerin sonrasında Oscar Cabazes'in Galatasaray'a transferi için anlaşma sağlandı.



Ülkesinde birçok takımdan teklifler alan Oscar Cabazes'in kariyerine Avrupa'da devam etme isteğini menajerine ilettiği belirtilirken öne çıkan takımın Galatasaray olduğu vurgulandı.

Oscar Cabezas kimdir?

Kolombiyalı savunma oyuncusu futbola ülkesi takımlarından Club Juanito Moreno'da başladı. Daha sonra Brezilya Ligi takımlarından Atletico Paranaense'nin yolunu tutan Oscar Cabezas, daha sonra CA Rosario ve Patriotas takımlarında ter döktü.

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