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Haber Giriş: 25.08.2020 - 08:28 | Son Güncelleme:

Galatasaray Son Dakika Transfer Haberi | Oscar Cabezas'ı duyurdular...

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Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken sarı kırmızılı takım için birçok farklı iddia ortaya atılmıştı. Kolombiya basını ise son dakika transfer gelişmesini duyurarak Galatasaray'ın, savunma oyuncusu Oscar Cabezas'i bitirme noktasına getirdiğini iddia etti. Haberde Oscar Cabezas'ın Falcao ile aynı takımda forma giyeceği belirtildi. İşte Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

Galatasaray'da son dakika transfer hamlesi... Galatasaray, scout ekibinin önerdiği Kolombiyalı savunma oyuncusu Oscar Cabezas transferini bitirme noktasına getirdi.

Kolombiya basını, Oscar Cabezas'ın Falcao ile aynı takımda forma giyeceğini ifade etti. Kolombiya basınında El Deportivo'nun geçtiği habere göre, yapılan görüşmelerin sonrasında Oscar Cabazes'in Galatasaray'a transferi için anlaşma sağlandı.

Ülkesinde birçok takımdan teklifler alan Oscar Cabazes'in kariyerine Avrupa'da devam etme isteğini menajerine ilettiği belirtilirken öne çıkan takımın Galatasaray olduğu vurgulandı.

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Oscar Cabezas kimdir?

Kolombiyalı savunma oyuncusu futbola ülkesi takımlarından Club Juanito Moreno'da başladı. Daha sonra Brezilya Ligi takımlarından Atletico Paranaense'nin yolunu tutan Oscar Cabezas, daha sonra CA Rosario ve Patriotas takımlarında ter döktü. 

Galatasaray Son Dakika Transfer Haberi | Oscar Cabezası duyurdular...

 

Galatasaray Son Dakika Transfer Haberi | Oscar Cabezası duyurdular...

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