Galatasaray son 4 maçta ilk golü yese de hiç yenilmedi

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AZ Alkmaar deplasmanında 1-0’lık dezavantajına rağmen 1-1’i bulan Cimbom, Eyüp önünde ilk golü yiyip 2-1 öne geçmesine rağmen 2-2’ye engel olamadı. Sivas’ta 1-0’dan dönüp 3-2 kazanan G.Saray, Malmö önünde 1-0’dan 2-1’i yakalasa da 1 puanda kaldı.

1- Galatasaray, İsveç deplasmanında çıktığı 4. maçta ilk kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı kırmızılılar daha önce 1 kez kazanırken 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

6- Cimbom, Malmö’de galibiyeti kaçırsa da yenilmezlik serisini devam ettirdi. G.Saray 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alırken tüm beraberlikler dış sahada oynanan karşılaşmalarda geldi.