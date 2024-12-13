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Galatasaray son 4 maçta ilk golü yese de hiç yenilmedi

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#Galatasaray#Süper Lig#Avrupa Ligi
Galatasaray son 4 maçta ilk golü yese de hiç yenilmedi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 07:00

Galatasaray 2’si Avrupa’da 2’si ligde son 4 resmi maçta ilk golü yemesine rağmen kaybetmedi.

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AZ Alkmaar deplasmanında 1-0’lık dezavantajına rağmen 1-1’i bulan Cimbom, Eyüp önünde ilk golü yiyip 2-1 öne geçmesine rağmen 2-2’ye engel olamadı. Sivas’ta 1-0’dan dönüp 3-2 kazanan G.Saray, Malmö önünde 1-0’dan 2-1’i yakalasa da 1 puanda kaldı.

1- Galatasaray, İsveç deplasmanında çıktığı 4. maçta ilk kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı kırmızılılar daha önce 1 kez kazanırken 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. 

6- Cimbom, Malmö’de galibiyeti kaçırsa da yenilmezlik serisini devam ettirdi. G.Saray 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alırken tüm beraberlikler dış sahada oynanan karşılaşmalarda geldi.

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#Galatasaray#Süper Lig#Avrupa Ligi

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