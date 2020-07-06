Galatasaray son 4 maçta 10 puan kaybetti

Sarı kırmızılılar bu seride oynadığı 4 karşılaşmada 2 yenilgi, 2 beraberlik alırken tam 10 puan kaybetti. Ayrıca bu maçların tamamında geriye düşen Galatasaray sadece 2 puan çıkarabildi.

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Galatasaray bu sezon Türk Telekom Stadı’ndaki iki yenilgisini de zirvenin ilk iki sırasında yer alan takımlardan aldı. Dün Trabzonspor’a 2-0 boyun eğen sarı kırmızılılar diğer yenilgisini 22 Kasım 2019’da lider Başakşehir karşısında 1-0’lık sonuçla almıştı.