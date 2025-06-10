Galatasaray, Skriniar için PSG ile görüştü! Bonservis bedeli ve maaş beklentisi ortaya çıktı

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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Milan Skriniar, sarı-kırmızılı takıma imza atması beklenirken sürpriz bir şekilde sarı-lacivertli formayı sırtına geçirmiş ve sergilediği performansla Fenerbahçeli taraftarların beğenisini kazanmıştı.

Fenerbahçe, kiralık sözleşmesi sona eren Slovak savunmacının bonservisini almaya çalışırken, Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

GALATASARAY, PSG İLE TEMAS KURDU!

Slovakya'da yayın yapan Sport24'ün haberine göre; Galatasaray, Milan Skriniar'ın transferi için PSG ile iletişime geçti ve maddi beklentilerini sordu.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Fransız kulübü, Milan Skriniar için 10 milyon euro bonservis talep ettiğini sarı-kırmızılı kulübe iletti.

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SKRINIAR'IN CEVABI BEKLENİYOR!

Sarı-kırmızılıların Milan Skriniar ile de Galatasaray'da forma giymeye istekli olup olmadığını öğrenmek amacıyla aracılar vasıtasıyla iletişime geçtiği ve olumlu dönüş alınması halinde taraflar arasında pazarlığın başlayacağı kaydedildi.

MAAŞI PROBLEM YARATIYOR

Slovak oyuncunun transferinin önündeki en büyük engelin yıllık 12 milyon euroluk maaş talebi olduğu belirtilirken, Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Skriniar'ın Avrupa'da kalmak istiyorsa istiyorsa maaşında önemli ölçüde indirime gitmek zorunda kalabileceği kaydedildi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ DE AÇIKLADILAR

Öte yandan Fenerbahçe'nin Skriniar'a yıllık 5,5 milyon euro maaş önerdiği ancak Slovak savunmacının bu teklife henüz olumlu yanıt vermediği belirtildi.

SKRINIAR'IN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Skriniar, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 resmi maçta 3 gol atıp 2 de asist üretti. Slovak savunmacı sahada bulunduğu 2100 dakikada 3 de sarı kart gördü.