Galatasaray, Sivasspor'u geçerse puan farkı 6'ya çıkacak! Okan Buruk 11'ini belirledi

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında bugün Net Global Sivasspor’a konuk olacak. BG Grup 4 Eylül Stadı’nda yapılacak maç saat 16.00’da başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray bugün en zor sınavlarından birini verecek. Sarı kırmızılı ekip hem zorlu bir rakiple hem de zorlu hava ve saha şartlarına karşı mücadele edecek. Karşılaşma, Sivas’taki çetin kış şartları nedeniyle gündüz saatlerinde oynanacak.

SICAKLIK 3 DERECEYE DÜŞECEK

Maç sırasında sıcaklığın 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Sarı kırmızılı ekip, Sivasspor maçı öncesinde sakatlığı bulunan futbolcular nedeniyle savunmada ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Stoper Abdülkerim Bardakçı, sağ bek Kaan Ayhan ile sol bek Ismail Jakobs, sakatlıkları nedeniyle bugün süre alamayacak. Galatasaray’da ayrıca sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile kanat oyuncusu Yusuf Demir de bugün görev yapamayacak.

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Sivasspor'un muhtemel 11'i:

· Ali Şaşal

· Alaaddin

· Radakovic

· Sonko

· Uğur

· Poungouras

· Charisis

· Pritchard

· Rodrigues

· Manaj

· Koita

Galatasaray'ın muhtemel 11'i:

· Muslera

· Metehan

· Sanchez

· Nelsson

· Barış Alper

· Torreira

· Sara

· Yunus

· Sallai

· Mertens

· Osimhen