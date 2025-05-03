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Galatasaray - Sivasspor maçında ilginç anlar: VAR ile hakem Ozan Ergün arasında anlaşmazlık

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#Galatasaray#Süper Lig#VAR
Galatasaray - Sivasspor maçında ilginç anlar: VAR ile hakem Ozan Ergün arasında anlaşmazlık
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2025 21:31

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u 4-1 mağlup ederken karşılaşmanın son duraklama dakikalarında ilginç anlar yaşandı.

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Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile Sivasspor, karşı karşıya geldi.

Seyrantepe'de oynanan müsabakayı sarı - kırmızılılar ilk yarıda bulduğu gollerle 4-1 kazandı. Mücadelenin son bölümünde VAR ile hakem Ozan Ergün arasında yaşanan anlaşmazlık dikkat çekti.

ÖNCE OFSAYT 

Müsabakanın hakemi Ozan Ergün, Sivasspor 90. dakikada Fode Koita ile ağları sarstı. Ancak gole yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırdı ama pozisyon öncesi Mertens'in faul yaptığı gösterilerek pozisyonda faul kararı verildi.

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VAR İLE ANLAŞMAZLIK

Yaşanan bu pozisyonun ardından hakem Ozan Ergün, VAR ile iletişime geçerek beyaz noktayı gösterdi. Ergün'ün bu kararının ardından VAR'dan tekrardan bir uyarı geldi ve gol kararı iptal edildi.

SON KARAR GALATASARAY LEHİNE FAUL

Daha sonra VAR hakemi Pawel Malec, Ozan Ergün'ü monitöre çağırdı. Pozisyonu ekranda izleyen Ergün, yine kararını değiştirerek pozisyonu Galatasaray lehine faul olarak değerlendirdi.

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#Galatasaray#Süper Lig#VAR

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