Galatasaray-Sivasspor maçında goller sonrası sosyal medya yıkıldı! Terim çılgına döndü, Süper Lig'de bir ilk...

Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanan Süper Lig'in 29. hafta maçında Martin Linnes'in performansı eleştirilere sebep oldu.

Mücadelenin 9. dakikasında Linnes, Muslera'ya dönmek istedi araya giren Gradel topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 37. dakikasında Sivasspor'un attığı ikinci golde de pozisyonun içerisinde olan Martin Linnes, gollerdeki hataları sebebiyle sosyal medyada en çok

konuşulan konu oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, pozisyonlarla ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.







FATİH TERİM'DEN TEPKİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor'un kaydettiği iki golden sonra da yedek kulübesinde bir hayli sinirlendi. Tecrübeli teknik adamın sık sık oyuncularına bağırdığı ve tepki gösterdiği görüldü.

SÜPER LİG'DE İLK KEZ...

Sarı-kırmızılı takımda sahneye 14. dakikada Falcao çıktı ve ceza sahası dışından şık bir gol kaydetti.

Falcao, Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından ilk golünü Sivasspor filelerine göndermiş oldu.

4 AY SONRA İLK 11'DE

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız golcüsü Radamel Falcao, yaklaşık 4 ay sonra bir Süper Lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Ligde son olarak 24 Ekim 2020'de 6. haftada oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında ilk 11'de forma giyen Falcao, sonrasındaki 1 maçta cezası, 16 karşılaşmada ise sakatlığı nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemedi.

Falcao, söz konusu 134 günlük süreçte 4 lig karşılaşmasında sonradan oyuna girerek süre buldu.

SARACCHI GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, 5 resmi maçın ardından sahaya döndü.

Ligin 24. haftadaki Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve 4 Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında sahaya çıkamayan Saracchi, 5 Mart'taki idmanda ilk kez takımla çalıştı.

Fatih Terim, takımla sadece 2 antrenmana çıkan genç sol beki ilk 11'de oynattı.

SİVASSPOR'DAN MECBURİ DEĞİŞİKLİK

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor mücadelesindeki ilk 11'e göre zorunlu tek değişiklik yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım, Galatasaray karşısına Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Samba Camara, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Tyler Boyd, Ziya Erdal, Max Gradel, Faycal Fajr, Hakan Arslan, Mustafa Yatabare 11'i ile çıktı.

Sivas temsilcisinin yedek kulübesinde Mamadou Samassa, Muhammet Tuncer, Arouna Kone, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Kerem Kesgin, Casimir Ninga ve Olarenwaju Kayode görev bekledi.