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Galatasaray, Sivasspor maçına hazır

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#GALATASARAY#Sivasspor#Süper Lig
Galatasaray, Sivasspor maçına hazır
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 14:06

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, 8'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki taktik çalışmayla sona erdi.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, bugün Sivas'a gidecek.

 

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#GALATASARAY#Sivasspor#Süper Lig

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