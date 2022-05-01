Canlı Anlatım: Galatasaray Sivasspor maçı

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Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geliyor.

İlk yarı oynanıyor

Galatasaray: 0

Sivasspor: 0

Goller

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Semih, Van Aanholt, Taylan, Pulgar, Emre, Kerem, Babel, Gomis.

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Gradel.

İstanbul takımlarına rakip olduğu son üç Süper Lig maçını kaybeden Sivasspor, üst üste dört yenilgiyi en son Şubat-Mayıs 2015 arasında aldı. Galatasaray forması giyen Ryan Babel, Sivasspor'u konuk ettiği son üç Süper Lig maçında dört golde pay sahibi oldu. Süper Lig'de görev yaptığı son 15 maçta sekiz golde pay sahibi olan Kerem Aktürkoğlu, bu katkılarla Galatasaray'a 9 puan kazandırdı. Fayçal Fajr, en üst lig kariyerinde hiçbir sezonda daha fazla gol atamadı ya da daha fazla golde pay sahibi olamadı. Faslı orta saha, bu sezon Galatasaray'a rakip olduğu karşılaşmada Sivasspor'un galibiyet golünü kaydeden isimdi.

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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup olduğu iki takımdan biri ve en fazla gol yediği rakibi Galatasaray. Çalımbay, sarı-kırmızılı ekibe konuk olduğu son 10 lig maçında galibiyet alamadı ve gole kapama yapamadı.

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Sivasspor maçı bu akşam saat 20:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.