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Galatasaray-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakanın ayrıntıları

#Galatasaray-Sivasspor Maçı#Süper Lig#Seoahaber
Galatasaray-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda İşte müsabakanın ayrıntıları

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Galatasaray şu anan kadar ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 23 puanı hanesine yazdırdı. Süper Lig'de 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 beraberlik alan Demir Grup Sivasspor ise 19 puan elde etti. Peki, Galatasaray-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Pazartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak. Ligde 19 puan ile 12'nci sırada bulunan Sivasspor, 23 puanla 7'nci sırada yer alan Galatasaray karşısında sahadan galip ayrılmak istiyor. İşte, Galatasaray-Sivasspor maçının ayrıntıları...

Galatasaray ile Sivasspor 13 Aralık Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakada Ümit Öztürk düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak.

Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak.

Sarı kırmızılılar ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 23 puanla 7'nci sırada yer alıyor. Kırmızı beyazlılar ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 19 puanla ve averajla 12'ncı sırada bulunuyor.

30 MAÇIN 19'UNU GALATASARAY, 5'İNİ SİVASSPOR KAZANDI

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Sivasspor ile Galatasaray, ligde bugüne kadar 30 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarı kırmızılılar 19 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de kırmızı beyazlılar 3 puan aldı. 6 maç ise berabere sona erdi. Aslan’ın 66 golüne, Sivas ekibi 39 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan iki karşılaşmadan birini Galatasaray, 2-1’lik skorla kazanırken, diğer mücadelede 2-2 sonuçlanmıştı.

GALATASARAY 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı yendi. Sarı kırmızılı takım, daha sonra oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe'ye mağlup olurken, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor ve Altay ile de berabere kaldı.

CICALDAU VE BOEY YOK, MARCAO ŞÜPHELİ

Galatasaray’da Sivasspor maçı öncesinde Fernando Muslera, Berkan Kutlu, Victor Nelsson ile Taylan Antalyalı, mücadelede sarı kart sınırında bulunuyor. Covid-19 testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau ile sakatlığı bulunan Sasha Boey de maçın kadrosunda olamayacak. Marcao’nun Sivasspor maçında forma giyip giymeyeceğinin kararı risk/analiz karşılaştırılmasına göre verilecek.

 

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#Galatasaray-Sivasspor Maçı#Süper Lig#Seoahaber

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