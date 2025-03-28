Galatasaray, Sırp kaleci için İtalyan deviyle yarışıyor!

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Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin ardından 14 yıllık Türkiye kariyerine son noktayı koyarak ülkesine dönmesi bekleniyor.

Bu doğrultuda yeni kaleci arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi.

AreaNapoli'nin haberine göre; Galatasaray, İtalyan devi Napoli'nin de kadrosuna katmak istediği Sırp kaleci Vanja Milinkovic-Savic'i transfer etmek için girişimlere başladı.

Birinci kalecisi Alex Meret'in sözleşmesini uzatmasına rağmen kaleci rotasyonunu güçlendirmek isteyen Napoli'nin, Galatasaray'ın devreye girmesiyle transferde işinin zorlaştığı belirtildi.

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TORINO'DA 700 BİN EURO KAZANIYOR

Muslera'nın yerine tecrübeli bir kaleci arayışında olan Galatasaray'ın menajer George Gardi aracılığıyla girişimlerini hızlandırdığı iddia edilirken, Milinkovic-Savic'in Torino'dan ayrılmaya karar vermesi halinde sarı-kırmızılılarla anlaşma noktasında bir sorun yaşanmasının beklenmediği kaydedildi.

28 yaşındaki Sırp kalecinin Haziran 2026'ya dek sözleşmesinin bulunduğu Torino'da yıllık net 700 bin Euro kazandığı ve bu sebeple daha yüksek bir maaş teklifine evet diyeceği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Kariyerinde Vojvodina, Manchester United, Lechia Gdansk, SPAL, Ascoli, Standard Liege ve son olarak Torino formalarını giyen 2.02'lik kalecinin güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak tahmin ediliyor.

VANJA MILINKOVIC-SAVIC’İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Milinkovic-Savic bu sezon Torino formasıyla çıktığı 30 maçın 10'unda kalesini gole kapatırken, ağlarında 33 gol gördü.