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Galatasaray, Sırbistan'da farklı kazandı

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#Galatasaray#Kızılyıldız#Basketbol
Galatasaray, Sırbistanda farklı kazandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 22:08

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 95-72 mağlup etti.

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Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında konuk olduğu Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 95-72 mağlup etti.

Başkent Belgrad'daki Zeleznik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 29-21 üstün tamamlayan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 54-31 önde gitti. İkinci yarıda üstün oyununu devam ettiren Galatasaray Çağdaş Faktoring, son çeyreğine 74-52 üstün girdiği maçtan 95-72 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

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#Galatasaray#Kızılyıldız#Basketbol

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