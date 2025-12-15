Galatasaray, Singo'yu satılığa çıkardı! İşte transfer için belirlenen dev bonservis

Haberin Devamı

Galatasaray, sezon başında Fransız temsilcisi Monaco'dan Singo'yu transfer etmişti.

Sarı kırmızılılar, konuya ilişkin yaptığı KAP açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Profesyonel Futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcunun eski kulübüne net 30.769.230,77 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, Futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü AS Monaco Football Club SAM'a ödenecektir.

Futbolcu ile 2025-2026 Futbol Sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Haberin Devamı

Yapılan anlaşmaya göre, Futbolcuya her bir sezon için net 4.800.000,00 Euro garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."





SAKATLIK SORUN YARATTI

Singo, Galatasaray'a transfer olmasının ardından isikrarsız performansı ve sakatlık problemleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Fildişili oyuncu, Galatasaray'da 2 kez sakatlık yaşadı ve biri 28 gün, biri 35 gün olmak üzere toplamda 11 maç kaçırdı.

YÖNETİMDEN AYRILIK KARARI

Sky Sport muhabiri Sacha Tavolieri'nin haberine göre Galatasaray, Wilfried Singo ile yollarını ayırma kararı aldı.

Galatasaray, Singo'nun takımdan ayrılması için menajerlerle görüşme gerçekleştirdi.

TÜRK FUTBOLUNA UYUM SAĞLAYAMADI

Haberde, Singo'nun Türk futboluna uyum sağlayamadığı ifade edilirken, gitmek istediği lig de açıklandı.

SERIE A'YI HEDEFLİYOR

Singo'nun, Galatasaray'dan ayrılmasının ardından daha önce de taliplerinin olduğu İtalya Serie A'da forma giymeyi hedeflediği kaydedildi. Öte yandan Liverpool'a menajerler aracılığı ile önerildiği ancak İngiliz kulübünün, transfere sıcak bakmadığı bilgisine yer verildi.

Haberin Devamı

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Galatasaray cephesinin Singo için istediği bonservis miktarı da netleşti. Buna göre sarı kırmızılılar, Singo'dan 25-30 milyon Euro bandında gelir elde etmeyi hedefliyor.