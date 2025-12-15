×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray, Singo'yu satılığa çıkardı! İşte transfer için belirlenen dev bonservis

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Wilfried Singo#Transfer
Galatasaray, Singoyu satılığa çıkardı İşte transfer için belirlenen dev bonservis
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2025 11:58

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla Monaco'dan transfer ettiği Wilfried Singo konusunda sarı kırmızılılar yeni bir adım attı. Cimbom, Singo ile yollarını ayırma kararı aldı ve bonservisini belirledi.

Haberin Devamı

Galatasaray, sezon başında Fransız temsilcisi Monaco'dan Singo'yu transfer etmişti.

Sarı kırmızılılar, konuya ilişkin yaptığı KAP açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

Galatasaray, Singoyu satılığa çıkardı İşte transfer için belirlenen dev bonservis

"Profesyonel Futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcunun eski kulübüne net 30.769.230,77 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, Futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü AS Monaco Football Club SAM'a ödenecektir.

Gözden KaçmasınTrabzonspor-Beşiktaş maçını usta yazarlar değerlendirdi: Salah oynuyor, Rafa Silva istemiyorTrabzonspor-Beşiktaş maçını usta yazarlar değerlendirdi: Salah oynuyor, Rafa Silva istemiyor!Haberi görüntüle

Futbolcu ile 2025-2026 Futbol Sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Haberin Devamı

Yapılan anlaşmaya göre, Futbolcuya her bir sezon için net 4.800.000,00 Euro garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray, Singoyu satılığa çıkardı İşte transfer için belirlenen dev bonservis


SAKATLIK SORUN YARATTI

Singo, Galatasaray'a transfer olmasının ardından isikrarsız performansı ve sakatlık problemleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Fildişili oyuncu, Galatasaray'da 2 kez sakatlık yaşadı ve biri 28 gün, biri 35 gün olmak üzere toplamda 11 maç kaçırdı.

Gözden KaçmasınArda Turan, transfer sorusuna sinirlendi Saygısızlık sayarımArda Turan, transfer sorusuna sinirlendi! 'Saygısızlık sayarım'Haberi görüntüle

YÖNETİMDEN AYRILIK KARARI

Sky Sport muhabiri Sacha Tavolieri'nin haberine göre Galatasaray, Wilfried Singo ile yollarını ayırma kararı aldı.

Galatasaray, Singoyu satılığa çıkardı İşte transfer için belirlenen dev bonservis

Galatasaray, Singo'nun takımdan ayrılması için menajerlerle görüşme gerçekleştirdi.

TÜRK FUTBOLUNA UYUM SAĞLAYAMADI

Haberde, Singo'nun Türk futboluna uyum sağlayamadığı ifade edilirken, gitmek istediği lig de açıklandı.

SERIE A'YI HEDEFLİYOR

Singo'nun, Galatasaray'dan ayrılmasının ardından daha önce de taliplerinin olduğu İtalya Serie A'da forma giymeyi hedeflediği kaydedildi. Öte yandan Liverpool'a menajerler aracılığı ile önerildiği ancak İngiliz kulübünün, transfere sıcak bakmadığı bilgisine yer verildi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınOkan Buruktan şampiyonluk konuşmasıOkan Buruk'tan şampiyonluk konuşması!Haberi görüntüle

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Galatasaray cephesinin Singo için istediği bonservis miktarı da netleşti. Buna göre sarı kırmızılılar, Singo'dan 25-30 milyon Euro bandında gelir elde etmeyi hedefliyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Wilfried Singo#Transfer

BAKMADAN GEÇME!