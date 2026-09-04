Galatasaray şikayetçi olmuştu: Ahmet Çakar ifade verdi

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Galatasaray Spor Kulübü 6 Ağustos’ta, aralarında spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın olduğu 8 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Galatasaray resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Galatasaray Spor Kulübü olarak; kulübümüzü, yöneticilerimizi, sporcularımızı ve milyonlarca taraftarımızı hedef alan, nefret söylemi içeren ve kamu düzenini bozabilecek nitelikte olduğu değerlendirilen açıklama ve meşru olmayan paylaşımlar hakkında hukuki haklarımızı kararlılıkla kullanmaya devam etmekteyiz.” diyerek 8 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını bildirmişti.

SAVCIYA İFADE VERDİ

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında spor yorumcusu Ahmet Çakar ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Çakar savcılık ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

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“UTANMASI GEREKEN DURSUN ÖZBEK VE AVANELERİDİR”

Basın mensuplarına açıklama yapan Çakar, Galatasaray ile ilgili sert konuştu. Çakar, “Konu, Galatasaray Spor Kulübü’nün benimle ilgili yaptığı suç duyurusuyla ilgili. Güya ben halkı yanıltıcı bilgi vermişim. Hangi konuda? Mesela Merit King diye bir yasadışı bahis şirketinin uzantısı Galatasaray'a sponsor olmamış, hiç olmamış! Maydanoz Döner hiç olmamış, Başkent İnşaat sponsor olmamış ki başkanı şu anda, sahibi şu anda örgütlü suçlar kapsamında gözaltında veya cezaevinde, bilmiyorum detayı. Yine "Sakın ha” lafı federasyon başkanı ile Dursun Özbek arasında hiç geçmemiş! O sadece ailevi konularmış falan gibi bir intiba. Valla ben ifademi veririm, her gün de gelirim burada sayın savcıya ifademi veririm ama Galatasaray Spor Kulübü’nün bünyesine sıkıntılı işler sokan o Dursun Özbek denen şahıs ve yanındaki avanesi hiç pişmanlık duymuyor, hiç utanmıyor. Türkiye'nin en büyük kulübü, en büyük kulüplerinden birinin son iki sene içinde yaşadığı karaborsa bilet, Merit King yasadışı bahis, Maydanoz Döner, Başkent İnşaat... Bunların hepsi, şu anda atmıyorum, çamur atmıyorum. Bunların hepsi yargı makamlarının girdiklerinde gördükleri soruşturmalar. Efendime söyleyeyim, "Sakın ha”. Galatasaray kulübü başkanı federasyon başkanına… federasyon anayasal bir kurumdur. Kulüp başkanı “sakın ha aramızdaki konuşmalarımızı açıklama" diyor, falan. Bunlar çadır devletlerinde falan olmaz. Bunlar ancak mahallede hanımların yapmış olduğu dedikodular da olur. Sonuç utanması gereken ben değilim, geldim aslan gibi ifademi verdim. Utanması gereken o Dursun Özbek ve avaneleridir ki Galatasaray'ı böyle çok kötü duruma, sıkıntılı duruma soktukları için onlara yazıklar olsun.“ diye konuştu.

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ÇAKAR'IN SAVCILIK İFADESİ

Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade veren Çakar savcılık ifadesinde, şikayete konu söylemlerin kendisine ait olduğunu, videoda Gornik Zabrze ve Fenerbahçe arasında gerçekleşen maça ilişkin yorumların yer aldığını söyledi.

Bahse konu açıklamasının halkı yanıltıcı bilgiyi yayma niteliğinde olmadığını savunan Çakar, söz konusu hususların sosyal medyada oldukça gündem olan konular olduğunu ifade etti.

Çakar, soruşturmaya konu her iki paylaşımında da yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme gibi bir saikinin bulunmadığını ifade ederek, "Benim hakkımda bu tarz şikayetlerde bulunan Galatasaray gibi büyük ve köklü bir spor kulübünün adının çok sayıda adli soruşturmada geçmesinden de şikayetçiler mi bunu çok merak ediyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." dedi