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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 10:14,Son Güncelleme:

Galatasaray, sezonu Antalya'da noktalıyor! Deplasmanda kazanırsa...

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Galatasaray, sezonu Antalya'da noktalıyor! Deplasmanda kazanırsa...
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Galatasaray, Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Sezonun son dönemindeki kötü performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-kırmızılı takım, ligde 55 puanla beşinci sırada yer alıyor. Fraport TAV Antalyaspor ise 44 puanla sekizinci sırada bulunuyor.

Avrupa kupalarına katılma hedefi olan Galatasaray, yarınki maçtan istediği sonucu alarak, bir puan gerisinde bulunan ve beşincilik için mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'un önünde sezonu tamamlamaya çalışacak.

Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'un finalde karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacak takım ile UEFA tarafından bir yıl men cezası alan Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesindeki (CAS) davasının sonucuna göre Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli olacak.

Mariano: Sizi uzaktan da olsa hep destekleyeceğimGalatasaray'da çıktığı son antrenmanda takımla vedalaşan Brezilyalı futbolcu Mariano, Sizden ayrı olabilirim, Brezilya'ya gidiyor olabilirim, sizden uzak olabilirim ama kalbim, dualarım ve gönlüm hep sizinle beraber olacak. Galatasaray bir taraftar kazandı. Sizi uzaktan da olsa hep destekleyeceğim. Hepinize mutluluklar ve başarılar diliyorum dedi.
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- Falcao ve Lemina sakat

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ile Mario Lemina, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone de maçın kadrosunda bulunmayacak.

Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Mariano Filho da müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

 

Galatasaray, sezonu Antalyada noktalıyor Deplasmanda kazanırsa...

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