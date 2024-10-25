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Galatasaray, Seyrantepe'de Beşiktaş'a karşı çok üstün!

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#GALATASARAY#Beşiktaş#Süper Lig
Galatasaray, Seyrantepede Beşiktaşa karşı çok üstün
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 11:58

Galatasaray, Beşiktaş ile RAMS Park'ta 15. kez karşı karşıya gelecek. Sarı - kırmızılıların ezeli rakibine evinde büyük üstünlüğü bulunuyor.

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Galatasaray, RAMS Park'ta bugüne kadar Beşiktaş ile 14 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 10 defa sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, pazartesi günü evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların, 2011 yılında açılan yeni stadında bugüne kadar oynadığı Beşiktaş derbilerinde üstünlüğü bulunuyor.

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İki takım arasında 26 Şubat 2012 tarihinde ilk kez bu statta oynanan derbiyi Cimbom, 3-2'lik skorla kazandı. Galatasaray, Beşiktaş ile Seyrantepe'de mücadele ettiği 14 müsabakada 10 galibiyet elde ederken, siyah-beyazlılar ise 2 kez kazandı. 2 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın attığı 23 gole Kartal, 11 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon burada oynanan derbiden Galatasaray 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

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RAMS Park'ta oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbileri şöyle:

26.02.2012
Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2

06.05.2012
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2

27.01.2013
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

22.02.2014
Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0

24.05.2015
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

08.05.2016
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

27.02.2017
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

29.04.2018
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

05.05.2019
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

15.03.2020
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0

08.05.2021
Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1

14.03.2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

05.11.2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

21.10.2023
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

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#GALATASARAY#Beşiktaş#Süper Lig

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