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Galatasaray set vermeden kazandı

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#Galatasaray#Sarıyer Belediyespor#Voleybol
Galatasaray set vermeden kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 19:43

Galatasaray Daikin, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Daikin, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Caner Çildir, Sadettin Kıral

Sarıyer Belediyespor: Ceyda Aktaş, Fatmanur Yılmaz, Toubner, Krotkova, Strunjak, İrem Çor (Buse Cilkiz (Selen Selçuk, Merve Çepni, Deniz Emrelli, Eylül Durgun, Ezgi Akyaldız)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Karutasu, Timmerman, Bongaersk (Eylül Yatgın)

Setler: 15-25, 17-25, 20-25

Süre: 76 dakika (26, 25, 25)

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#Galatasaray#Sarıyer Belediyespor#Voleybol

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