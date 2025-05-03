Galatasaray seriye bağladı! üst üste 6. kez

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Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-1’lik skorla kazanan sarı-kırmızılılar, seriye bağladı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 16 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig’de bu sezon RAMS Park’ta 16. maçına çıkan Aslan 13. galibiyetini elde etti. Diğer 3 müsabakada ise berabere kaldı. Sarı - kırmızılılar, ligde sahasındaki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 37. haftasında Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık skorla aldı.

ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET

arı-kırmızılılar, Sivasspor karşılaşmasıyla resmi maçlardaki galibiyet serisini de 6'ya çıkardı. Aslan, Süper Lig’de Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor ve Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Fenerbahçe ve Konyaspor’u mağlup etti.

SON 3 MAÇTA 14 GOL

Galatasaray, 2’si Trendyol Süper Lig, 1’i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 3 maçta 14 gol attı. Cimbom daha önceki maçlarda Süper Lig’de Eyüpspor’u 5-1, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Konyaspor’u 5-1’lik skorlarla mağlup etti.

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SİVASSPOR'A KARŞI 6 MAÇLIK SERİ

Son olarak 2021-2022 sezonunda 1 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul'da oynanan maçta 3-2'lik skorla rakibine mağlup olan Aslan daha sonra kaybetmedi. Cimbom bu süreçte oynadığı 6 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.