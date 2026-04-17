Galatasaray seçim tarihini resmen açıkladı

#Galatasaray#Seçim#Tarih
Galatasaray seçim tarihini resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2026 14:08

Galatasaray, Olağan Seçim Toplantısı'nın 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü yapılacağını açıkladı.

Galatasaray’da başkanlık seçiminin tarihi belli oldu.

Gözden KaçmasınGalatasaraya küfredilen tezahürata eşlik etmişti: Kocaelispor Başkanı Recep Durula verilen ceza belli olduGalatasaray'a küfredilen tezahürata eşlik etmişti: Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a verilen ceza belli oldu!Haberi görüntüle

Sarı-kırmızılılar, 16 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda yapılacağını duyurdu. Bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamazsa seçim 23 Mayıs Cumartesi günü çoğunluğa bakılmadan yapılacak.

Galatasaray’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüzün 14.04.2026, 017 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı kararı ve Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün 27. Maddesi gereğince, Kulübümüzün “OLAĞAN SEÇİM TOPLANTISI” 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10:00’ da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

#Galatasaray#Seçim#Tarih

