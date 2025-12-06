Galatasaray-Samsunspor maçının hakem yönetimini Fırat Aydınus inceledi: 'Kırmızı kart ve penaltı vermeliydi ama iki pozisyonu da VAR'a bıraktı!'

Haberin Devamı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

RAMS Park'ta yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8. dakikada Leroy Sane'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Topun kontrolünü elinde bulunduran ev sahibi takım, 29. dakikada Victor Osimhen'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya Samsunspor etkili girdi. Karadeniz temsilcisi, 56. dakikada Anthony Musaba'nın golüyle farkı 1'e indirdi. Galatasaray, ikinci 45 dakikada pozisyona girmekte zorlandı. Savunmada da açıklar veren ev sahibi ekip, Emre Kılınç'ın 88. dakikada attığı golle üstünlüğünü kaybetti: 2-2. Yediği bu golün şokunu çabuk atlatan sarı-kırmızılı ekip, 90+2. dakikada Osimhen'in attığı röveşata golüyle sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 11. galibiyetini aldı. Geride kalan bölümde 3 beraberlik ve 1 yenilgisi olan "Cimbom" 36 puana ulaştı.

Samsunspor ise bu sezon 2. kez yenilerek 25 puanda kaldı.

HAFTAYI LİDER KAPATMAYI GARANTİLEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de 15. haftayı lider kapatmayı garantiledi.

Haftanın açılış maçında zirve mücadelesi veren Karadeniz temsilcisini 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, puanını 36'ya çıkardı. Galatasaray, maç fazlasıyla en yakın takipçileri Fenerbahçe ile 4, Trabzonspor ile 5 puanlık fark yakaladı.

"KIRMIZI KART VE PENALTI VERMELiYDi AMA iKi POZiSYONU DA VAR’A BIRAKTI"

Hürriyet yazarı Fırat Aydınus ise bugünkü köşe yazısında müsabakanın hakemi Mehmet Türkmen ve VAR'ın kararlarını mercek altına aldı.

İşte Fırat Aydınus'un değerlendirmesi;

Sakinlik ve pozisyon izahı haricinde hakemlik yetisi maalesef yetersiz olan Mehmet Türkmen, 12. Kural Faul Ve Fena Hareketler ile disiplin cezaları uygulamalarında çok ama çok başarısız bir FİFA hakemi. Oyun kendi akışında gittiğinde maç yönetebilen ama biraz çetrefilli hale geldiğinde amiyane tabirle kendisine ‘kal’ gelen bir hakem görüntüsü çiziyor. Sırf bu maç özelinde değil, genel anlamda Mehmet Türkmen’in majör pozisyonları hiç değerlendir(e)meyen ve VAR’a bırakan bir zihniyette maç yönetimi mevcut. Galatasaray-Samsun karşılaşmasındaki kritik pozisyonlara gelince...

3 KRiTiK POZiSYONDA DA KARARI VAR HAKEMi VERDi

65. dakikada Makombou-Kazımcan mücadelesinde Samsunsporlu futbolcunun dikkatsizce bir basması var fakat bu hakemin sahada değerlendireceği bir pozisyon. Ne yazık ki Türkmen burada da ‘ne olur ne olmaz’ düşüncesiyle VAR’a bıraktı.

70. dakikada Ndiaye ile Davinson Sanchez arasındaki pozisyonda belki ‘Ndiaye basmamak için ayağını açmaya çalışıyor’ yorumu yapılabilir, fakat Davinson Sanchez’i ittikten sonra pozisyon ve yerdeki futbolcu tamamen görüş alanı içinde; kontrollü olup basmayacak. Kırmızı kart gösterilmeliydi ama Mehmet Türkmen bunu da VAR’a bıraktı.

90+7. dakikada Carlo Holse’nin vuruşunda Kazımcan Karataş’ın koluna gelen topta Kazımcan Karataş refleksif olarak kolunu açıp doğal olmayan konuma getirdiği için penaltı verilmeliydi. Hakem, bu pozisyonu da VAR’a havale etti!

