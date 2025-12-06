Galatasaray-Samsunspor maçını yazdılar: Okan Buruk, yaşattığı kabusu açıklamalı!

Haberin Devamı

Galatasaray'ı öne geçiren golleri 8. dakikada Leroy Sane, 29. dakikada Victor Osimhen kaydetti ve maç 2-0'a geldi.

Samsunspor', 56. dakikada Anthony Musaba ve 88. dakikada Emre Kılınç ile skoru 2-2'ye getirdi.

Victor Osimhen, 90+2. dakikada maçın skorunı belirledi.

Galatasaray, Samsunspor'a karşı üst üste 9. lig maçını kazandı. Sarı kırmızılılar, puanını 36'ya yükseldi.

Ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıkan Samsunspor, puanını 22 puanda kaldı.

Galatasaray, salı akşamı TSİ 23.00'te Monaco ile deplasmanda karşılaştıktan sonra cumartesi Antalyaspor deplasmanına gidecek.

Haberin Devamı

Samsunspor ise perşembe akşamı TSİ 20.45'te AEK'yi evinde ağırladıktan sonra pazar günü Başakşehir'i konuk edecek.

HÜRRİYET YAZARLARI MAÇI DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet Spor'un usta kalemleri Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, Galatasaray-Samsunspor maçını köşe yazılarında değerlendirdi.

FIRAT AYDINUS: SANE BAŞLADI, SAMSUNSPOR BIRAKMADI VE OSIMHEN İPTEN ALDI

Galatasaray-Samsunspor maçı, karşılıklı yakalanan pozisyonlar ve mücadelesiyle nefes kesti.

Maçın başlangıcıyla birlikte Galatasaray, ev sahibi olduğu karşılaşmalarda alışıldığı üzere net bir oyun fotoğrafı verdi. Rakip sahaya yerleşen, oyunu orada kabul ettiren, baskı kuran ve sabırla pas–pas–pas anlayışıyla ilerleyen bir Galatasaray... Buna karşılık Samsunspor ise daha çok bekleyip kaptığı toplarla hızlı çıkmayı, araya atacağı paslarla pozisyona girmeyi hedefliyordu.

Nitekim 8. dakikada, sol ayağın içiyle yapılan o klas plaseyle tam bir Sane golüne şahit olduk. Bu gol her ne kadar Samsunspor’un oyun stratejisinde bazı değişikliklere yol açsa da, özellikle Musaba üzerinden etkili olma çabaları Galatasaray savunmasını zorlamaya yetmedi.

Haberin Devamı

G.SARAY İLK YARI İYİYDİ

İlk yarı; oyunu dilediği gibi domine eden, temposunu istediği an yükseltip istediği an rölantiye alabilen bir Galatasaray’ın kontrolüyle geçti.

Yine Lemina’nın Sané’ye gönderdiği pas, Sané’nin yaklaşık 60–65 metrelik driplingi ve sonrasında Osimhen’e yaptığı nefis servis, sarı kırmızılılara ikinci golü getirdi.

SAMSUN TÜM RİSKLERİ ALDI

Zor geçmesi beklenen mücadeleyi Galatasaray, hem oyun hem skor üstünlüğüyle ilk yarıda adeta kolaylaştırdı. İlk 45 dakika itibarıyla göze çarpan iki temel unsur vardı: Sabırlı pas trafiği ve Sané farkı.

İkinci yarının başlangıcıyla birlikte sahada bambaşka bir Samsunspor vardı. Tüm riskleri alarak Galatasaray’ın üzerine giden kırmızı beyazlılar bunun karşılığını da aldı. Orta sahayı hızlı geçen Samsunspor, Emre’nin ortasında Musaba’nın kafa vuruşuyla golü buldu.

Haberin Devamı

Bu golden sonra oyun olarak iki takımın da içinde olduğu, daha dengeli bir karşılaşma izledik. Karşılıklı yakalanan pozisyonlar ve mücadele, özellikle maçın son bölümlerinde nefesleri kesti. Samsunspor’un beraberliği yakalamasının ardından, uzatmaların ikinci dakikasında Osimhen’in adeta ipten alan nefis golü, Galatasaray’ın haftayı üç puanla kapatmasını sağladı.

UĞUR MELEKE: OSIMHEN 3, OKAN BURUK: 2!

Dün Seyrantepe'de oynanan müsabakayı iki ayrı perdede ele almak lazım.

İlk 45 dakikada sahada adeta tek bir takım vardı. O da Galatasaray’dı. Sarı kırmızılılar maça çok istekli, çok tutkulu başladılar. Her topu istediler, her pozisyona yüzde yüzle girdiler. Pres yaptılar, ikinci topları kazandılar. Zaten golü de Torreira-Sane kalitesiyle çok erken buldular.

Haberin Devamı

Galatasaray 8’inci dakikada golü bulduktan sonra vites küçültmedi, maç 0-0’mışçasına istemeye ve aramaya devam etti. Milli takıma döndükten sonra vites artıran Sane’nin ilk yarı performansıyla soyunma odasına haklı bir 2-0’la gittiler. Hatta Sane biraz daha dikkatli olsa pekala 3 farka taşıyabilirdi takımını.

46’DA İKİNCİ PERDE BAŞLADI

Samsunspor bu ülkenin en değerli takımlarından biri. Avrupa Konferans Ligi’nin lideri, tam 14 maçlık kaybetmeme serisiyle geldi Seyrantepe’ye. Bu serinin nedeni de zaten maç içinde ne olursa olsun pes etmemeleri. Vazgeçmemeleri... Dün de vazgeçmediler. Tabii şunu da not etmek gerek: 46’da yapılan iki hamleden Ntcham Samsun’u geliştirirken, Lemina/Arda değişimi geriletti Galatasaray’ı

Haberin Devamı

Samsunspor iki hafta önce de Beşiktaş’a karşı 56’da 1-0 geriye düşmüş ama 56-66 arası siyah beyazlıları hücum presle adeta boğmuş, yarı alanına hapsetmişti. Dün de Galatasaray’ı ikinci devrenin başında ceza sahasına hapsetti kırmızı beyazlılar. 46 ile 56’ncı dakikalar arası Samsun topla %60’la oynadı, şutlarda 6-2, rakip ceza alanında topla oynamada 12-1 üstünlük kurdu. Bu dominant oyunun neticesi olarak da önce Musaba’nın, sonra Emre’nin golleri geldi zaten.

Okan Buruk, Saint-Gilloise önünde sakatlanan Jakobs’un yerine Arda’yı oyuna sokmuş, maçı vermişti. Fenerbahçe önünde bu kez İlkay’ın yerine Arda’yı soktu, 2 puan kaybetti. Dün de Lemina’nın yerine Arda’yı soktu ve neredeyse gidiyordu yine elinden maç. Ancak Osimhen öyle büyük bir yıldız ki, takımının çok ihtiyacı olan anda yine yoktan var etti golü.

Okan Buruk’un rotasyonunun dar olduğunun farkındayım ama 3 maç üst üste Arda Ünyay’ı oyuna sokup kâbus yaşamasını kamuoyuna bir açıklaması lazım sanki.