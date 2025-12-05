Galatasaray-Samsunspor maçına Leroy Sane & Osimhen damgası! Seyrantepe'de bir ilki yaşadı

Haberin Devamı

Galatasaray ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşılaştı.

Seyrantepe'de oynanan müsabakayı 3-2 kazanan Galatasaray'da Osimhen ile Leroy Sane, karşılaşmaya damga vurdu.

OKAN BURUK DERBİ 11'İNİ BOZMADI

Okan Buruk son oynadıkları Fenerbahçe derbisinin ardından kırmızı-beyazlılar karşısında da aynı 11'e görev verdi .

Galatasaray mücadeleye; Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

REIS DE 11'İ KORUDU

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, ligin 14. haftasında 1-1 sona eren Corendon Alanyaspor mücadelesinin ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Zirve takibini sürdüren kırmızı-beyazlı takım, lider Galatasaray karşısına Okan Kocuk, Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Emre Kılınç, Carl Holse, Eyüp Aydın, Anthony Musaba, Cherif Ndiaye 11'i ile mücadele etti.

Haberin Devamı

KİLİDİ SANE AÇTI, BİR İLKİ YAŞADI





Galatasaray, karşılaşmaya hızlı başladı. Maçın henüz 8. dakikasında Lucas Torreira ile verkaç yaparak ceza sahası içine giren Sane, sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde de takımının tek golünü kaydeden Leroy Sane, böylelikle Süper Lig'de ilk kez üst üste iki maçta gol sevinci yaşamış oldu.

Öte yandan bu gol, Alman futbolcunun sarı-kırmızılı forma ile iç saha maçında attığı ilk gol oldu.

SANE GETİRDİ, OSIMHEN BİTİRDİ





Müsabakanın 30. dakikasında ise Alman yıldız, kendi yarı sahasında buluştuğu topu rakip kaleye kadar sürdü ve Osimhen'e şık bir ara pas vererek asist yaptı.

SEYRANTEPE'DE 'SANE' SESLERİ

Maçın ilk 30 dakikasında 1 gol, 1 asist sığdıran tecrübeli yıldızın bu performansı karşısında taraftar sessiz kalmadı. Sarı-kırmızılı tribünler, 'Leroy Sane' tezahüratlarında bulundu.

Haberin Devamı

Samsunspor karşısında Leroy Sane;

Topla buluşma: 60

Pas: 31/39 (%79)

Uzun pas: 0/2

Kilit pas: 3

Şut: 2/5

Gol beklentisi: 0.51

Çalım: 1/2

İkili mücadele: 4/9

Top kazanma: 3

"BU AKŞAM ALEV ALEV"

Sarı - kırmızılı kulübün resmi X hesabından Leroy Sane için "Bu akşam alev alev!" paylaşımı geldi.

PERFORMANSI

Yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı ekibe imza atan Sane, şu ana kadar çıktığı 18 maçta, 4 gol - 4 asist yaptı ve 8 gole direkt katkı sağladı.

OSIMHEN'DEN 3 PUAN GETİREN DUBLE

Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Haberin Devamı

Mücadelenin 29. dakikasında Leroy Sane’nin ara pasında defansın arkasına sarkan Osimhen, kale önünden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve skor 2-0’a geldi.

Nijeryalı futbolcu, maçın 90+1. dakikasında da ceza sahası içinde röveşatayla topu ağlarla buluşturdu ve galibiyet golünü kaydetti.

26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'de gol sayısını 5 yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 6 golü bulunan Osimhen bu sezon toplamdaki gol sayısını da 11'e çıkardı.

🦁Osimhen'in Galatasaray'a 90+2'de galibiyeti getiren muhteşem golü. pic.twitter.com/jhOzRN3cnn — Spor Arena (@sporarena) December 5, 2025

YENİLMEZLİK SERİSİ 26 MAÇA ÇIKTI

Haberin Devamı

Bu sonucun ardından Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 26 maça çıkardı.

Ligde sahasında en son 2023-2024 sezonunda 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Galatasaray daha sonra iç sahada oynadığı 26 karşılaşmada 21 galibiyet, 5 beraberlik aldı.