Galatasaray - Samsunspor maçı sonrası Hasan Şaş'tan sert açıklamalar! 'Direkt binin uçağa gidin'

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Samsunspor kozlarını paylaştı. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazandı.

Galatasaray'ı öne geçiren golleri 8. dakikada Leroy Sane, 29. dakikada Victor Osimhen kaydetti ve maç 2-0'a geldi.

Samsunspor, 56. dakikada Musaba ve 88. dakikada Emre Kılınç ile skoru 2-2'ye getirdi.

Son sözü ise 90+2. dakikada Osimhen söyledi ve Galatasaray'ı galibiyete taşıdı.

Maçı SporON Youtube kanalına yorumlayan Hasan Şaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"TÜRKİYE'DE İŞİNİZ YOK, DİREKT BİNİN UÇAĞA GİDİN"

"Galatasaray'ın yedek kulübesinin çok sağlam olması lazım. Galatasaray takımı 2-3 tane acemi futbolcuyu kaldıramaz. 60'dan sonra kulübeye bakıyorsun, boş! Bu kadroyu ben mi yaptım? Siz kaç kulvarda savaşacağınızı bilmiyor musunuz? Onun için şimdiden ben rica ediyorum Abdullah Kavukcu'dan, Okan Hoca'dan ve diğer Galatasaray yöneticilerden, bakın Türkiye'de işiniz yok, direkt binin uçağa gidin, şu anda futbolcu aramaya başlayın."

"MONACO’DAN NE YAPIP EDİP MAĞLUP DÖNMEMEN LAZIM"

"Galatasaray hem yorgunlukta hem 7-8 oyuncunun 3 haftadan beri aynı kadroyla gitmesiyle bunun temposunu, bunun gücünü, bunun yorgunluğunu kaldıramazsın. Burada ben kime giderim? Kim kadroyu kurmuşsa... Yani Galatasaray takımı, temmuz ayının sonunda veya ağustos ayının sonunda şunu mu düşündü? Hiç oyuncu sakatlanmayacak veya sarı kart cezası olmayacak.

Ben ne demiştim; Galatasaray’ın Samsun ve Monaco maçları kritik demiştim. Galatasaray birini geçti tansiyonlarla şekerlerle, kalplerle geçti. Monaco’dan ne yapıp edip mağlup dönmemen lazım. City maçına puana ihtiyaç olacak şekilde gitmemek lazım hayal kırıklığı olur.”

"KAZIMCAN BU YEDİĞİN ÇALIMLARI BANA AÇIKLAR MISIN LÜTFEN"

"Oyuncu değiştirmeye çalışıyorsun, ya hep bizi Arda Ünyay'ın niye bu takımda oynamadığı konusunda eleştirdiniz. Ben de dedim ki bunun maçı var, zamanı var. Çünkü stoper mevkisi öyle kolay mevkiler değil. Arkanı ezberleyeceksin, önünü ezberleyeceksin, oyuncuyu ezberleyeceksin. Kazımcan Karataş da. Kazımcan kardeşim maç eksiğin var kabul ediyorum, tamam fizik olarak iyi değilsin ama bu yediğin çalımları bana açıklar mısın lütfen, rica ediyorum. Bak fizik gücün iyi olmayabilir ama sen oyunu 3 metreye sıkıştırmışsın, Emre Kılıç'tan her türlü çalım yedin. Bütün Galatasaray'ın yediği pozisyonlar oradan geldi. Arda, artık yani 3. maçına giriyorsun öyle veya böyle, biraz daha dikkat."

"SİZİN YEDEK KULÜBENİZ TÜRKİYE LİGİ'NE BİLE YETMİYOR YA!"

"Yedek kulübesini veya kime göre neye göre yaptınız? Hangi lige göre yaptınız siz? Sizin yedek kulübeniz Türkiye Ligi'ne bile yetmiyor ya! Stopere Lemina'yı koyuyorsunuz, Lemina oyundan çıkıyor, yerine stoper koyamıyorsunuz. Bu nasıl bir kadro?"

"SANCHEZ’İN POZİSYONUNDA KIRMIZI VERMİYORSAN HİÇBİR ŞEY KONUŞMAYALIM"

"Bugün Sanchez’in pozisyonunda kırmızı vermiyorsan hiçbir şey konuşmayalım. Bak o netti. Kazımcan net değil, penaltı net değil. İkisi de verilmez ya da verilir bilmem. Artık hakem hocalarının yorumu o ama ortada çok net bir şey var; adamın ayağını kırmaya yönelik bir hareketi VAR'daki hakem çağırıp verdiremiyorsa o zaman biz bugün hakem falan konuşmayalım."

