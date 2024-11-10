Galatasaray-Samsunspor maçı canlı izle: Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Galatasaray ile Samsunspor, bu akşam Süper Lig'de 63. defa karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılı ekip, çıktığı son 12 resmi müsabakada mağlup olmadı. Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan Galatasaray, Tottenham müsabakasına kadar 8 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı. Bu mücadeleye kadar Süper Lig'de 7 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan sarı kırmızılı ekip, Avrupa'da ise 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Diğer taraftan Samsunspor, Galatasaray'ı yenerek aradaki puan farkını kapatmak istiyor. İşte Galatasaray Samsunspor canlı yayın bilgisi...

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ve Samsunspor, bugün (10 Kasım) karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

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Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.

ICARDI SAMSUNSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile tecrübeli oyuncusu Kaan Ayhan, müsabakada forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham müsabakasında ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Icardi, uzun süre sahaya çıkamayacak. Sarı kart cezalısı durumundaki Kaan da Samsunspor'a karşı mücadele edemeyecek.

Sakatlığını atlatan sol bek Ismail Jakobs ise teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Samsunspor maçıyla sahalara dönecek.

İKİ EKİP 63. DEFA KARŞI KARŞIYA

Galatasaray, 1969-70 sezonunda ilk kez en üst kademe lig olan Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükselen Samsunspor ile şimdiye dek yaptığı 62 karşılaşmadan 41'ini kazandı. Yedi müsabaka ise Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. İki takım arasındaki 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, 62 maçta rakip filelere toplam 133 gol atarken, Samsun ekibi 46 golle karşılık verebildi.

SON 6 MAÇI GALATASARAY ALDI

Galatasaray, kırmızı-beyazlı takımla yaptığı son 6 maçı kazandı.

Rakibi karşısında son yenilgisini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, Samsun temsilcisiyle sonrasında 6 lig maçı yaptı. Söz konusu maçların tamamını 3 puanla kapatan Galatasaray, 18 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.