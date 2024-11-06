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Galatasaray Samsunspor maç biletleri satışta mı, ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Samsunspor maç bileti fiyatları ne kadar?

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#Galaasaray#Samsunspor#Süper Lig
Galatasaray Samsunspor maç biletleri satışta mı, ne zaman satışa çıkacak Galatasaray Samsunspor maç bileti fiyatları ne kadar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 15:13

Galatasaray Samsunspor maç biletleri satış tarihi merak ediliyor. Sarı kırmızılı ekip ve Samsunspor, Süper Lig 12. haftada karşı karşıya gelecek. Galatasaray 28 puanla ligde lider durumunda, Karadeniz temsilcisi ise 25 puanla ikinci sırada. Bu kritik mücadeleyi yakından takip etmek isteyen maç biletlerini mercek altına aldı. Peki Galatasaray Samsunspor maç biletleri satışta mı, ne zaman satışa çıkacak? İşte ayrıntılar...

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Galatasaray ve Samsunspor, Süper Lig 12. haftada karşı karşıya geliyor. Sporseverler, bu mücadeleyi yakından takip edebilmek için biletlerin satışa çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Müsabaka Pazar günü oynanacak. Peki Galatasaray Samsunspor maçı biletleri satışta mı, bilet fiyatları ne kadar?

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Galatasaray ve Samsunspor, 12. hafta maçı 10 Kasım Pazar günü oynanacak.

Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray Samsunspor maçı bu hafta Pazar günü oynananacak. Kritik mücadelenin maç biletleri henüz satışa çıkmadı. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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#Galaasaray#Samsunspor#Süper Lig

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