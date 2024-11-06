Galatasaray Samsunspor maç biletleri satışta mı, ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Samsunspor maç bileti fiyatları ne kadar?

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Galatasaray ve Samsunspor, Süper Lig 12. haftada karşı karşıya geliyor. Sporseverler, bu mücadeleyi yakından takip edebilmek için biletlerin satışa çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Müsabaka Pazar günü oynanacak. Peki Galatasaray Samsunspor maçı biletleri satışta mı, bilet fiyatları ne kadar?

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Galatasaray ve Samsunspor, 12. hafta maçı 10 Kasım Pazar günü oynanacak.

Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray Samsunspor maçı bu hafta Pazar günü oynananacak. Kritik mücadelenin maç biletleri henüz satışa çıkmadı. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.