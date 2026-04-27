Galatasaray, Samsun'a 26. zafer için gidecek! Şampiyonluk sadece 3 puan uzaklıkta

Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın tamamlanmasıyla birlikte şampiyonluk yarışında düğüm çözülme noktasına geldi.

Derbide Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray, Trabzonspor'un Konyaspor deplasmanında aldığı yenilginin ardından zirvede büyük bir avantaj yakaladı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN GALİBİYET YETERLİ

Sarı-kırmızılı ekip, 32. haftada oynayacağı Samsunspor karşılaşmasını kazanması halinde, rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Bu senaryoda Galatasaray, sezonun bitimine 2 hafta kala Süper Lig'de 26. kez mutlu sona ulaşmış olacak.

PUAN KAYBI HALİNDE GÖZLER RAKİPLERİNE DÖNECEK

Öte yandan Okan Buruk'un öğrencileri, yalnızca 3 puana bağlı kalmadan da ipi göğüsleyebilir.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puan kaybetmesi durumunda Galatasaray; beraberlik ya da mağlubiyet alsa dahi şampiyonluğunu ilan edebilecek.

İşte zirvede kalan maçlar;

GALATASARAY (74 PUAN)

Samsunspor (D)

Antalyaspor

Kasımpaşa (D)

FENERBAHÇE (67 PUAN)

Başakşehir

Konyaspor (D)

Eyüpspor

TRABZONSPOR (65 PUAN)

Göztepe

Beşiktaş (D)

Gençlerbirliği