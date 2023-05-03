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Galatasaray şampiyonluk için seferberlik ilan etti

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Galatasaray şampiyonluk için seferberlik ilan etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 07:00

Sarı kırmızılılarda 3 puanlık avantajın korunması için kollar sıvandı. Dün önce Özbek şampiyonluğa olan inancını yineledi. Ardından Buruk “Mayıslar bizim, Şampiyonluk çok yakın” paylaşımı yaptı. Sonra ise bugünkü idmanın taraftara açıldığı duyuruldu.

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Süper Lig’de önce Fatih Karagümrük ile berabere kalan ardından derbide Beşiktaş’a mağlup olan lider Galatasaray’da sezonun kalan bölümünde 3 puanlık avantajını korumak için kollar sıvandı.

BAŞKAN GÜVEN VERDi

Şampiyonluk için adeta seferberlik ilan edilen Galatasaray’da dün önce başkan Dursun Özbek sabah katıldığı bir etkinlikte çok iyi bir takıma ve teknik ekibe sahip olduklarının altını çizerek şampiyonluk konusunda en ufak endişelerinin olmadığını vurguladı.

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HEDEF 23. ŞAMPiYONLUK

Daha sonra sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk sosyal medya hesabından tribünden bir pankart fotoğrafı ile birlikte “Galatasaraylıyım de göğsünü gere gere... Mayıslar bizim, Şampiyonluk çok yakın. #hedef23” paylaşımında bulundu.

TAKIMA TARAFTAR MORALi

Ardından ise Başakşehir maçı öncesi sarı kırmızılı futbolculara moral olması için bugün saat 17.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanın taraftara açık yapılmasına karar verildi.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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