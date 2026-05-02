Süper Lig'de şampiyonluk galası: Galatasaray 26. şampiyonluk için Samsun'da sahnede!

Süper Lig’de son 3 sezonu zirvede bitiren Galatasaray üst üste 4. şampiyonluk için bugün deplasmanda Samsunspor’un konuğu oluyor. Süper Lig’de geride kalan 31 müsabakada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 74 puan toplayan sarı kırmızılılar en yakın rakipleri Fenerbahçe’nin 7 puan, Trabzonspor’un 9 puan önünde yer almayı başardı. Cimbom bugün Yeni 19 Mayıs Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak ve hakem Reşat Onur Coşkunses’in yöneteceği mücadeleden 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan 26. şampiyonluğu garantileyecek.

Okan Buruk hoca olarak 4’te 4 peşinde

Galatasaray, Samsun’dan kayıpsız dönerse Türk futbol tarihinde 2. kez üst üste 4 sezon mutlu sona ulaşacak. Sarı kırmızılılar daha önce Fatih Terim ile 1996-97 ve 1999-00 sezonları arasında üst üste 4 şampiyonlukla rekor kırdı. Söz konusu dönemde futbolcu olan Okan Buruk teknik adamlık görevinde de bu başarıya ulaşmak için artık saatleri sayıyor. Daha önce Başakşehir’le de kupayı kazanan Okan Buruk ligde 5 şampiyonlukla Türk futbol tarihinin en çok şampiyon olan 2. teknik direktörü de olacak. Zirvede 8 kupa ile Fatih Terim yer alırken Buruk, Ahmet Suat Özyazıcı ile ikinci sırayı paylaşıyordu.

Rakiplerle makas iyice açılıyor

Sezonu zirvede bitirmesi durumunda bu sezon olduğu gibi 2026-27 sezonunda da doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi’ne gidecek olan sarı kırmızılı ekip Süper Lig’de şampiyonluk sayısında da rakiplerine ciddi bir fark atarken arayı biraz daha açmaya hazırlanıyor. Ligde 26. şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanan Galatasaray, 19 kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe’ye 7, 16 kez şampiyonluk yaşayan Beşiktaş’a 10 şampiyonluk fark atmaya çalışacak. Süper Lig’de Trabzonspor’un 7, Bursaspor ve Başakşehir’in birer şampiyonluğu bulunuyor.

Muhtemel 11'ler;

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drogenelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Elayis, Holse, Coulibaly, Mouandilmadji.

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.