Galatasaray şampiyonluk & 5. yıldız şölenine çıkıyor!

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Süper Lig’in lideri Galatasaray, 36. hafta maçında bu akşam Bellona Kayserispor’u konuk edecek. RAMS Park’ta saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Sakat ya da cezalısı bulunmayan sarı kırmızılı takım sahaya tam kadro çıkacak, konuk ekipte ise Ackah ve Bahoken sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

ÜST ÜSTE 3., TOPLAMDA 25. ZAFER

En yakın rakibi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde yer alan Cimbom, bugün 1 puan dahi alsa bitime 2 hafta kala üst üste 3., toplamda 25. kez şampiyonluğa ulaşacak. Halen formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olan Galatasaray, bu sezon da şampiyonluğa ulaşması halinde formasına 5. yıldızı takacak.

TARİHİ MAÇ KAPALI GİŞE OYNANACAK

Galatasaray-Kayserispor maçı dolu tribünler önünde oynanacak. Şampiyonluğun ilan edilme ihtimalinin çok yüksek olduğu karşılaşmaya sarı kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi ve satışa çıkan biletleri kısa sürede tüketti. Tribünleri tamamen dolduracak olan taraftarların özel koreografiler hazırladığı öğrenildi.

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SON 8 RESMİ MAÇIN HEPSİNİ KAZANDI

Resmi maçlardaki son yenilgisini 29 Mart’taki Beşiktaş derbisinde yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 8 karşılaşmayı da kazandı. Galatasaray bu süreçte ligde Samsun, Bodrum ve Trabzon’u 2-0, Eyüp’ü 5-1, Sivas’ı 4-1, kupada Fenerbahçe’yi 2-1, Konya’yı 5-1, Trabzon’u 3-0 yendi. Cimbom bu maçlarda 25 gol atıp 4 gol yedi.

BU SEZON SAHASINDA HİÇ YENİLMEDİ

Galatasaray bu sezon sahasında oynadığı 16 Süper Lig maçında da mağlup olmadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 3 beraberlik alarak iç sahada en başarılı takım olan Cimbom, 41 gol atıp 15 gol yedi. Sarı kırmızılı takım kendi evinde son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında 1-0’lık skorla F.Bahçe’den almıştı.

6 FUTBOLCU İLK ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

Sarı - kırmızılılar bugün şampiyonluğu garantilerse 6 futbolcu ilk kez bu mutluluğu yaşayacak. Şu anda kadroda bulunan ve ligde süre alan 27 oyuncudan 21’i kariyerlerinde daha önce bir lig organizasyonunda şampiyonluk gördü. 6 oyuncu ise (Eren, Sara, Jakobs, Frankowski, Ahmed Kutucu, Berat Luş) ilk kez bu sevinci tadacak.

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