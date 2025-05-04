Galatasaray şampiyonluğunu haftaya ilan edebilir! İşte o ihtimal...

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Lider Galatasaray'ın Sivasspor'u mağlup etmesiyle puan farkı 8'e çıkarken, sarı-lacivertliler derbide puan farkını azaltma şansını tepti. Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında yara aldı.

12 PUANIN 4'Ü YETİYOR

Ligin bitimine 4 hafta kalırken sarı - kırmızılılar söz konusu 12 puanının 4 puanını alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

HAFTAYA ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEYEBİLİR

Öte yandan Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u mağlup eder, Fenerbahçe de Başakşehir deplasmanında puan kaybı yaşarsa sarı - kırmızılılar bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir.

Kalan maçlar;

Galatasaray: Trabzonspor (D), Kayserispor, Göztepe (D), Başakşehir

Fenerbahçe: Başakşehir (D), Eyüpspor, Hatayspor (D), Konyaspor

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FENERBAHÇE'DE 'YÖNETİM İSTİFA' SESLERİ

Bu sezon özellikle iç sahada kaybedilen puanlarla şampiyonluk yolunda yara alan Fenerbahçe'de tribünler yönetime tepkisini gösterdi. Bugünkü derbide de bu tepkiler devam etti. Karşılaşmanın ilk yarısından sonuna kadar, tribünlerde "yönetim istifa" tezahüratları yer aldı.