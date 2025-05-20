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Galatasaray, şampiyonluğun kutlanacağı yeri ve tarihi açıkladı!

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#Galatasaray#Süper Lig#Şampiyonluk
Galatasaray, şampiyonluğun kutlanacağı yeri ve tarihi açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 21:22

Galatasaray, şampiyonluk kutlamasını 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da düzenleyeceğini açıkladı.

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Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kutlamaların yapılacağı yeri ve tarihi açıkladı.

Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre şampiyonluk kutlamaları, 25 Mayıs 2025 tarihinde Yenikapı'da yapılacak. 

İşte Galatasaray'ın paylaşımı;

 

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#Galatasaray#Süper Lig#Şampiyonluk

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