Galatasaray, şampiyonluğun kutlanacağı yeri ve tarihi açıkladı!

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Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kutlamaların yapılacağı yeri ve tarihi açıkladı.

Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre şampiyonluk kutlamaları, 25 Mayıs 2025 tarihinde Yenikapı'da yapılacak.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı;