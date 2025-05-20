Galatasaray, şampiyonluğun kutlanacağı yeri ve tarihi açıkladı!

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Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kutlamaların yapılacağı yeri ve tarihi açıkladı.
Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre şampiyonluk kutlamaları, 25 Mayıs 2025 tarihinde Yenikapı'da yapılacak.
İşte Galatasaray'ın paylaşımı;
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarını 25 Mayıs tarihinde Yenikapı’da düzenleyeceğini açıkladı.pic.twitter.com/1144mf1dbB
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarını 25 Mayıs tarihinde Yenikapı’da düzenleyeceğini açıkladı.pic.twitter.com/1144mf1dbB— Spor Arena (@sporarena) May 20, 2025