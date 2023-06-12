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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne hangi torbadan katılacak? Tablo netleşti...

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#Şampiyonlar Ligi#Uefa#Galatasaray
Galatasaray Şampiyonlar Ligine hangi torbadan katılacak Tablo netleşti...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 09:41

Süper Lig'de 2022 / 23 sezonunu şampiyon bitiren Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde... Dev organizasyon öncesi torbalar da netleşti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023 / 2024 sezonu öncesinde 1 ve 2. torbalar kesinleşti.

Buna göre 3. torbanın beş, 4. torbanın iki takımı netleşti.

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gruplara kalması halinde organizasyona 3. veya 4. torbadan katılacak.

1. TORBA
Man City
Sevilla
Barcelona
Napoli
B. Münih
PSG
Benfica
Feyenoord

2. TORBA
Real Madrid
Man United
Inter
B. Dortmund
Atl. Madrid
RB Leipzig
Porto
Arsenal

3.TORBA
Shakhtar
RB Salzburg
Milan
Lazio
Kızılyıldız

3. VEYA 4. TORBA
Sociedad
Celtic
Newcastle

4. TORBA
Union Berlin
Lens

 

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#Şampiyonlar Ligi#Uefa#Galatasaray

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