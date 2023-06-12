Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne hangi torbadan katılacak? Tablo netleşti...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023 / 2024 sezonu öncesinde 1 ve 2. torbalar kesinleşti.

Buna göre 3. torbanın beş, 4. torbanın iki takımı netleşti.

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gruplara kalması halinde organizasyona 3. veya 4. torbadan katılacak.

1. TORBA

Man City

Sevilla

Barcelona

Napoli

B. Münih

PSG

Benfica

Feyenoord

2. TORBA

Real Madrid

Man United

Inter

B. Dortmund

Atl. Madrid

RB Leipzig

Porto

Arsenal

3.TORBA

Shakhtar

RB Salzburg

Milan

Lazio

Kızılyıldız

3. VEYA 4. TORBA

Sociedad

Celtic

Newcastle

4. TORBA

Union Berlin

Lens